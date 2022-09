El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y los gobernadores de la denominada región del Norte Grande viajarán mañana a Estados Unidos, donde llevarán a cabo distintas reuniones y rondas de negocios en Washington y Nueva York con el propósito de atraer nuevas inversiones para sus provincias y aumentar las exportaciones de los distritos que administran.



Según confirmaron fuentes oficiales a Télam, junto a De Pedro viajarán los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Morales (Jujuy), Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta).

No lo hará Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, según respondió el propio mandatario provincial. Junto a la comitiva también irá la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, informaron voceros del Ministerio del Interior. Además, el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, será parte de esta misión a Washington, y allí se sumará también Jorge Argüello, a cargo de la representación diplomática en ese país.

La agenda contemplará visitas al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial; encuentros con miembros del gobierno de Joseph Biden; con congresistas republicanos, demócratas e independientes; con empresarios e inversores; de la Cámara de Comercio y del Council of Americas.

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, aseguró que "toda puerta que pueda ser abierta, se abrirá", en alusión a la misión que encabezará de Pedro. En diálogo con Télam, Argüello dijo desde Washington que "en todos los casos el objetivo es la exportación de las economías regionales a Estados Unidos" y "la promoción de inversiones a las provincias".

Esta será la primera de tres visitas programadas por los gobernadores a Estados Unidos, que continuará el año próximo con los de la Patagonia y otra con las provincias del centro.



El itinerario del viaje

La gira se iniciará el lunes por la tarde, en la embajada argentina en Washington, en un encuentro de trabajo con los denominados "Think Tanks" (investigadores), en la ponencia "El potencial del Norte Grande en la relación bilateral con Estados Unidos: energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica". Estarán presentes los expertos de Wilson Center, Inter-American Dialogue, Council of Americas, Eurasia Group, Fundación NDI (think tank del Partido Demócrata), Fundación IRI (think tank del Partido Republicano), Atlantic Council, CSIS. Por la noche, la comitiva argentina compartirá una cena de trabajo en la embajada nacional para delinear el trabajo de la semana.



El martes habrá visitas al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, y en la tarde-noche una reunión y cena en la embajada con altas autoridades de la Casa Blanca y de los Departamentos del Tesoro y de Defensa de los Estados Unidos, donde se prevé la asistencia del colombiano Juan González, asistente del presidente Joseph Biden para América Latina.



El miércoles se hará una reunión en el Comando Central de la compañía de comercio electrónico Amazon, para hablar de las "experiencias internacionales en el uso de la nube como herramienta de gestión gubernamental" y "comercialización de productos provinciales a través de Amazon.com". Por la tarde tendrán un encuentro con altas autoridades del Fondo Monetario Internacional y una reunión en el US Chamber of Commerce (Cámara de Comercio) "con decenas de compañías americanas para el comercio e inversiones en el norte grande argentino", apuntó el embajador.



El jueves se realizarán tres reuniones en paralelo, entre las 9 y 11 hora local (una hora menos que en la Argentina). Las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca irán al Departamento de Estado, para dialogar con el Departamento de Energía "en inversiones en minería, en litio en particular", refirió Argüello.



Santiago del Estero, Formosa y Chaco se trasladarán al Departamento de Agricultura por el tema del algodón y el análisis de "la tecnología, producción, sostenibilidad, exportaciones y comercio", señaló el diplomático.



Mientras que Misiones, La Rioja y Corrientes se reunirán en la Latin American International Fund Policy Research Institute sobre "el papel de las economías regionales en un contexto global signado por la crisis energética y alimentaria", y además mantendrán un encuentro en la oficina de representantes del Departamento de Comercio. Luego, toda la comitiva se trasladará a las oficinas centrales de Space X para "trabajar en conectividad en zonas remotas, que a las provincias del norte les interesa mucho", acotó Argüello.



Tras esa reunión viajarán a Nueva York, donde el viernes irán al Council of Americas que preside Susan Segal. Allí, Segal y Argüello pautaron un encuentro con las compañías americanas que invierten en la Argentina y grupos inversores para "tener contacto directo con los gobernadores", contó el embajador. Luego de un almuerzo de trabajo se dirigirán a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



El cierre será en el consulado argentino en Nueva York, con una reunión con inversionistas, científicos, importadores y distribuidores de productos argentinos.