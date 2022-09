El presidente ruso Vladimir Putin le otorgó la nacionalidad rusa a Edward Snowden, el exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) norteamericana, que estaba refugiado en Rusia desde 2013 después de abandonar Estados Unidos. El nombre de Snowden figura en un decreto publicado este lunes en la web del gobierno ruso.

Snowden, de 39 años, es reclamado por Estados Unidos por sus filtraciones a la prensa de miles de documentos sobre la vigilancia electrónica de Washington, que provocaron grandes tensiones entre Estados Unidos y sus aliados. La decisión de las autoridades rusas de otorgarle un permiso de residencia causó molestia en Washington.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, precisó a la agencia RIA Novosti que fue el propio Snowden quien había solicitado la nacionalidad rusa. También lo hizo su pareja, Lindsay Mills, mientras que su hija ya la posee, ya que nació en Rusia.

En tanto, su abogado, Anatoli Kucherena, precisó que Snowden no se verá afectado por la orden de movilización para la ofensiva en Ucrania que fue decretada por el presidente ruso la semana pasada para determinadas categorías de la población. "Él no ha servido en el ejército ruso y, por lo tanto, según nuestra legislación actual, no entra en esta categoría de ciudadanos que están siendo llamados", declaró a la agencia RIA Novosti.

Privado de su pasaporte estadounidense por pedido de las autoridades de Washington, Snowden llegó a Moscú en 2013 desde Hong Kong, con la idea de encontrar refugio en América Latina. Al final quedó bloqueado en Rusia, donde le dieron asilo.



Seguí leyendo