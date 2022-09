En el marco del "The Last of Us Day" -que es celebrado hoy por los fanáticos del videojuego creado por Naughty Dog-, HBO Max difundió este lunes un nuevo trailer de la producción homónima que llegará a la plataforma de streaming en la primera mitad de 2023.



En un adelanto de 1 minuto y 49 segundos, dejaron en evidencia que gran parte de la serie respetará lo visto en el videojuego lanzado en 2013 , aunque desde la producción ya aclararon que se tomaron “algunas libertades creativas para crear una adaptación a la altura de lo esperado”.



En las imágenes se puede apreciar un mundo completamente colapsado y sumergido en el desastre tras atravesar una pandemia originada por la cepa del hongo Cordyceps, que provocó que gran parte de los humanos se convirtieran en criaturas caníbales. Los sobrevivientes intentan salir adelante y, algunos, aprovechar el caos para obtener una posición de poder.

El avance también presenta a Joel, a quien, tras sufrir una tragedia familiar, se le encomienda proteger a Ellie, una menor inmune al virus que podría ser clave para encontrar una cura, y acompañarla hasta el refugio de las Luciérnagas, en las afueras de Boston.

El reparto de la serie “The Last of Us”

Hace poco más de un mes, HBO Max había publicado un breve tráiler de 15 segundos, en el que se pudo ver a los protagonistas en acción por primera vez, que son interpretados por el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal (Joel) y la actriz británica Bella Ramsey (Ellie), que trabajaron en Game of Thrones (Juego de Tronos).

El reparto lo completan Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess), Nick Offerman (Bill), Murray Bartlett (Frank) y Storm Reid (Riley Abel).

A cargo de la dirección de la serie se encuentra Craig Mazin, creador de la producción “Chernobyl”, también de HBO Max. Además, Neil Druckmann, guionista, programador y director del videojuego que inspira la serie.

Por qué el 26 de septiembre se celebra "The Last of Us Day

"The Last of Us Day" se celebra cada 26 de septiembre. Antes, era conocido como el "Outbreak Day" debido a que en el videojuego la cepa del Cordyceps comenzó a infectar a la raza humana ese día.

A su vez, porque la fecha coincide con el cumpleaños de Joel, uno de los protagonistas.

Y en medio de la pandemia de coronavirus, el creador del videojuego, Naughty Dog, rebautizó la jornada y la llamó "The Last of Us Day".

Todos los 26 de septiembre el creador comparte novedades de la saga y regalos a los usuarios, como camisetas temáticas, estatuas limitadas y pósters. Este año, la sorpresa fue el lanzamiento del nuevo tráiler.

