Finalmente y luego de que se inhibieran dos jueces, la causa que trascendió como la Tragedia de El Rodeo, donde perdieron la vida 11 personas y una aún se encuentra desaparecida, será juzgada en el Correccional de Segunda Nominación. Una de las querellas, la que representa a la familia Castiglione-Sal, no fue notificada como las demás partes.

El trágico alud se registró durante la noche del 23 de enero de 2014 en la localidad catamarqueña de El Rodeo. Desde entonces, las familias que perdieron a sus queridos reclaman justicia.

La causa inició con 13 imputados: el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral (quien falleció el año pasado) Néstor Rosales (ex administrador de Vialidad Provincial), Jorge Solá Jais (ex administrador de VP), Luis Alejandro Dal Bon, Elías del Señor Seleme, Hugo César Zurita, Miguel A. Villafáñez, José A. Argañaraz, Daniel Acuña, Luis Alfredo Pinetta y Juan Negui (secretario de Recursos Hídricos), el ex intendente de la localidad, Félix Casas Doering y el ex director de Defensa Civil, Alfredo Saavedra.

Sin embargo, en junio de este año, la Corte de Justicia dejó firme la elevación a juicio sólo para Casas Doering y Saavedra por el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público y sobreseyó al resto de los imputados.

Sergio Díaz, uno de los sobrevivientes del alud y quien perdió a su esposa y su hija de 5 años, confirmó a Catamarca/12 que el 20 de septiembre fue notificado de que finalmente el debate se realizará en Juzgado Correccional Nº2 a cargo del Juez Diego Chayle Costilla.

“En mi caso me siento esperanzado, quiero que esto se termine. Después de 8 años de esperar es un paso para llegar. Hay que ver qué hacen las otras partes. Estamos esperando que se fije la fecha de debate. Eso por un lado es satisfactorio, pero otro amargo ya que no están yendo a juicio todas las personas que nosotros querríamos”, dijo Díaz.

Por su parte, José Gigena, abogado de una de las querellas y familiar de 3 de las víctimas, confirmó que ellos no fueron notificados. “Quiero entender que se trató de un error del Juzgado, porque si bien nosotros insistimos y apelamos los sobreseimientos, querellamos contra todos, incluidos Casas Doering y Saavedra”, señaló.

En este contexto, ratificó que el próximo lunes llegarían a la provincia consultar lo sucedido.

El hecho

El alud comenzó a las 22.30, en la villa turística ubicada a 35 kilómetros de la capital provincial, y dejó 11 víctimas fatales y la desaparición de la joven santiagueña Ana Carolina Sal Castiglione.

La violencia del agua, el barro y las piedras de más tres metros de diámetro, segó la vida de familias enteras. En los tres días posteriores a la tragedia se confirmaron los fallecimientos de Adrián Libio Álvarez (54), su esposa Graciela Contreras (51) y sus hijos Emiliano (21) y Darío Álvarez (13), arrastrados dentro del Fiat Palio en el que se trasladaban.

También murieron las hermanas Agostina (5) y Dahiana Ahumada (7); María Luisa Castiglione (52) y Dora González de Castiglione (78), María Zulma Mendibe (39), su hija Candelaria Díaz Mendibe (5), y Romina Julieta Silva de Ahumada (25).