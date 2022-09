La gran expectativa geopolítica en América Latina está puesta en las elecciones de este domingo en Brasil. Por un lado, el actual presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, buscará su reelección. En tanto, el candidato más popular en las encuestas es el exmandatario y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca su tercer mandato.



Según las encuestas del último mes, divulgadas por la empresa Quaest, Lula se adelanta en las urnas con un 42 por ciento de intención de voto contra el 34 por ciento de Bolsonaro. En tanto, en una eventual segunda vuelta, según Ipec, el PT ganaría por un 53 por ciento ante el 36 por ciento del mandatario ultraderechista. Aun así, no se descarta la posibilidad de un triunfo del exmandatario en primera vuelta.

Esta es una posibilidad que desde el propio oficialismo no se descarta. Así lo explicó el exjuez de la Corte Suprema de Argentina, Raúl Zaffaroni, quien señaló que esto hace que las elecciones en Brasil no sean “normales”: “Se vive un clima de alta competencia y amenazas de violencia”.

“Muchos esperan que Lula gane en primera vuelta. Por otro lado, los bolsonaristas desde ahora dicen que les van a robar sus votos y convocan a concentrarse en los lugares de votación. Es increíble que ellos que tienen el Gobierno y una delegación de la OEA, de mister Almagro (dixit), tengan temor al fraude y no lo sea la oposición”, comentó Zaffaroni.

Para el exmagistrado, con esta decisión el oficialismo busca deslegitimar el triunfo de la oposición. “Algo parecido a lo de Trump, pero mucho más grave. En Brasil no se trataría de ocupar el Capitolio, que no pasó de ser una fantochada vergonzosa. Bolsonaro puede desatar una violencia mucho mayor con tal de tener su objetivo”, alertó.

“Bolsonaro dijo que no aceptaría otro resultado que ganar con el 70 por ciento de los votos no auguran nada nuevo. Da la impresión de que no se detiene ante la perspectiva de desatar una violencia que puede causar muchas vidas humanas. Quizás el domingo no se concrete nada grave, pero ¿para qué estas amenazas? Puede servir para infundir miedo y que haya ausentismo en las urnas. Porque en Brasil se cuentan únicamente los votos útiles”, explicó, finalmente.