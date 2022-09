Si la idea era que la Selección Argentina llegase al Mundial de Qatar con el ánimo por las nubes y la autoestima flameando, eso se consiguió. La última ventana de amistosos internacionales antes del máximo acontecimiento mostró a un equipo consolidado en su idea de juego. Con los conceptos clarísimos dentro y fuera del campo de juego. En ese sentido, fueron muy bien buscados los rivales: Honduras el viernes en Miami y Jamaica el martes en Nueva Jersey resultaron adversarios de muy poco vuelo que jamás compitieron seriamente. Ni siquiera patearon al arco. La dejaron hacer y la Selección hizo. Pudo haber pasado lo mismo y haberse enredado en un juego espeso, lento y sin chispa. Eso no sucedió y el mérito resulta innegable.

Cuidado con los espejismos

Porque se corre el riesgo de sobreeestimar las propias posibilidades y de creer que la Argentina es la gran candidata a levantar la Copa del Mundo el domingo 18 de diciembre en Doha. Y de ninguna manera es así: el equipo de Lionel Scaloni llega bien, muchísimo mejor de lo que se llegó a Rusia 2018. Pero el nivel de oposición ha sido demasiado bajo (sus últimos tres partidos los jugó ante rivales ínfimos como Estonia, Honduras y Jamaica) y en todo el ciclo de Scaloni sólo se enfrentó a dos rivales europeos de primera línea (Alemania en 2019 e Italia en 2022). La Selección construyó su identidad a lo largo de las Copas América de 2019 y 2021 y las Eliminatorias Sudamericanas. Habrá que ver si eso resulta suficiente a la hora de jugar el Mundial. Es posible que pueda superarse la fase de grupos sin tantas angustias. Las dudas invaden cuando se empiezan a balconear los cruces a partir de octavos donde esperarían Francia o Dinamarca.

La idea está

De todos modos, en los ratos brillantes la Selección mostró un funcionamiento muy ajustado. Una defensa plantada en la mitad de la cancha con dos laterales que pasan todos los tiros al ataque y dos centrales (Cristian Romero y Nicolás Otamendi) de gran entendimiento, fortaleza física y eficacia en los mano a mano. Un mediocampo que mueve muy rápido la pelota y encuentra líneas de pase hacia adelante y los costados porque todos se mueven y nadie se queda quieto. Y un ataque con mucha capacidad de presión sobre los defensores rivales y poder de gol. Messi y Lautaro Martínez marcaron 46 de los 90 goles de la era Scaloni. En todo el caso, el déficit está en los volantes que definen menos de lo necesario: entre Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Gio Lo Celso suman 7 goles. Poco, muy poco.



Messi hace lo que quiere

Lo más positivo de los dos amistosos fue que la Selección desarrolló su mejores minutos (los primeros 35 ante Jamaica) con su estrella mirando desde el banco. Ya no hay tanta dependencia del supercrack rosarino que no necesita aparecer tanto para seguir siendo determinante. Un par de pinceladas en poco tiempo (ante los jamaiquinos hizo dos goles en dos minutos) le bastaron para ser la figura. ¿Alcanzará con eso en el Mundial?

Confirmados

Ya se lo dijo, pero no está de más repetirlo. Hay 22 nombres con el pasaje confirmado a Qatar: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Franco Armani (arqueros), Nahuel Molina, Cristian Romero, German Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico (defensores), Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez y Alejandro "Papu" Gómez (mediocampistas), Angel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Alvarez, Joaquín Correa y Nicolás González (delanteros). Todos ellos irán al Mundial aunque no jueguen un minuto más en sus equipos.

Las dudas

1) Scaloni quiere llevar tres arqueros con experiencia europea. Por eso esperará hasta último la recuperación de Juan Musso. Si vuelve bien, irá el, si no no habrá una nueva convocatoria. Y Franco Armani será el tercero en cuestión. 2) Gonzalo Montiel no tiene continuidad en Sevilla y Juan Foyth reaparecerá en Villarreal a mediados de octubre luego de una lesión. El que sume más minutos hasta el 10 de noviembre será el otro lateral derecho. 3) A Scaloni le preocupan las lesiones frecuentes de Exequiel Palacios y Paulo Dybala. Es muy posible que Enzo Fernández se quede con el puesto de Palacios. Dybala por ahora será convocado, pero depende de las respuestas que entregue su físico. Fue uno de los grandes perdedores por no haber podido jugar en ninguno de los amistosos.

La Hoja de Ruta

La recta final rumbo al Mundial se extenderá hasta el viernes 11 de noviembre. Ese día, Scaloni deberá entregar la lista definitiva de 26 convocados. La concentración en Doha arrancaría el lunes 14, pero AFA hará gestiones para ganar una semana de trabajo y que los jugadores puedan liberarse el lunes 7. El amistoso anunciado para el 16 ante Emiratos Arabes en Abu Dhabi terminaría siendo una simple práctica informal entre los dos seleccionados para evitar el riesgo de lesiones a seis días del debut ante Arabia Saudita.