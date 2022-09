El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que comanda el economista Claudio Lozano, presentó un informe que muestra el nivel de rentabilidad de las empresas del neumático y la evolución real de los salarios. Titulado "Voracidad, caradurez e hipocresía empresarial", el trabajo muestra que la facturación del sector en el 2021 comparada con el 2020, superaba la evolución de los precios mayoristas de la economía. La facturación de Neumáticos creció 58 por ciento y los Precios Mayoristas subieron 51,3 por ciento.

A la vez, cita el informe, tomando la facturación de las empresas líderes como Pirelli y Fate, la misma crecía un 82 por ciento superando no solo a los precios mayoristas sino también, y con creces, a la evolución del PBI corriente (70,2 por ciento). "Pero por si estos datos recientes no fueran suficientes, una mirada de mas largo plazo sobre el sector nos muestra que no solo en el 2021 las empresas líderes crecieron por encima de la media de la economía", se destaca. Y señalan que "al observar la evolución de los precios del sector desde el 2015 hasta hoy, se observa un crecimiento del precio mayorista del 2600 por ciento". Este incremento es claramente superior al experimentado por la media de los precios mayoristas de la economía los cuales crecieron un 1300 por ciento.

"Es decir, en el marco de la Argentina inflacionaria los capitales líderes del sector neumático ganaron posiciones, apropiaron ingresos por encima del resto de los precios mayoristas", destaca Lozano. Agrega el informe que "la misma comparación podemos hacerla con la evolución de los salarios registrados privados. Los cuales pueden ser un símil de lo ocurrido con los trabajadores del neumático. Los salarios crecieron en el mismo período mucho menos, un 804 por ciento. Es decir, la distribución del ingreso al interior del sector se ha hecho mucho más regresiva . Los trabajadores perdieron un 67 por ciento en relación a la evolución de los precios del sector. Marco en el cual el excedente empresarial se incremento un 223 por ciento".