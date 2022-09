Mientras se discute en el Ministerio de Trabajo si se destraba o no el conflicto salariaL entre las empresas de neumáticos y el Sindicato Único de trabajadores del sector (SUTNA), el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se metió de lleno en la cuestión en una charla que mantuvo con el principal referente del rubro.

Según supo Página I12, a última hora de ayer, el mandatario habló por teléfono con Javier Madanes Quintanilla, el ceo de FATE, la única firma nacional de las tres que producen neumáticos (Bridgestone y Pirelli). En la comunicación, Fernández le pidió a Madanes que le contará por qué y dónde estaba parada la resolución de un tema que tiene a todo el Gobierno inquieto.

"Te garantizo que la oferta supera a la inflación", le dijo Madanes al Presidente, luego de explicarle que, según sus números, se hizo una oferta del 66 por ciento para la paritaria del 2021 (julio-junio), un porcentaje de aumento que a mayo (cuando se cerró sin la aceptación del SUTNA), era superior a la evolución general de los precios. La posición del sindicato es contraria a esa visión y piden puntos extra para superar el avance de los precios all día de hoy. Lo cierto es que esa paritaria aún no se cobró, por lo cual siguen con el mismo salario del año pasado.

Fernández le respondió a Madanes que está "muy preocupado por el tema" y que iba a seguir de cerca la cuestión. Y el ceo le dijo algo que ya manifestó en público, que es la idea de que no es un tema de dinero el que está trabando el cierre. Vale decir que Alejandro Crespo, el secretario general del SUTNA y Madanes se conocen hace tiempo. Crespo fue delegado sindical en FATE, desde donde ganó por amplísimo márgen (70 por ciento de los votos), la elección en el gremio.

Lo que además Madanes le dijo a Fernández es que al no estar cerrada la paritaria del 2021, no se puede avanzar en la del 2022 porque no hay punto de partida. Lo cierto es que para el período 2022-2023 la empresa ofreció un 38 por ciento de incremento, cuando la inflación estará seguramente triplicando ese número.

A esta hora, las partes están reunidas en la sede Alem del Ministerio de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo, pero el escenario luce complejo. Todo se picó desde el martes a la tarde, cuando luego de una reunión en el Ministerio de Economía, el titular de la cartera, Sergio Massa, le pegó duró al SUTNA y amenazó con abrir las importaciones si no se resolvía hoy el tema. "Nos extorsiona para que firmemos una baja rebaja salarial", dijo Crespo, tras las declaraciones del funcionario nacional.

Después de la fuerte jugada de Massa de ayer, el ministro bajó hoy los decibeles y, además, cuando parecía quedar defendiendo la posición de las empresas, viró su mirada. Antes de entrar a la presentación del Presupuesto en el Congreso, les pidió a las fabricantes de neumáticos que mejoren la oferta salarial.