Tras una extensa reunión en el Ministerio de Trabajo que superó las 5 horas, las empresas fabricantes de neumáticos y el Sindicato Único de Trabajadores del sector (SUTNA), no llegaron a un acuerdo por el aumento de salarios pendiente y seguirán negociando en las próximas horas. Durante la jornada, el Gobierno siguió muy de cerca la resolución de un tema que lo inquieta particularmente, y hasta el propio presidente Alberto Fernández se involucró en la cuestión. Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, les pidió a las partes que sigan trabajando para llegar a una solución, confirmó que si no hay acuerdo abrirá las importaciones y, en un giro respecto a su última posición, les pidió a los empresarios un mayor esfuerzo salarial.

Las partes volverán a encontrarse este jueves a las 13 horas, luego de un cuarto intermedio que fue dispuesto en la noche del miércoles.

La discusión está puesta, de parte del gremio, en un plus a la paritaria 2021 (el año paritario de sector va de julio a junio), luego de haber rechazado una oferta de las empresas de un aumento del 66 por ciento. Además, se discute la paritaria 2022-2023, en la que las firmas (Pirelli, FATE y Bridgestone) ofrecieron una suba del 38 por ciento cuando se viene un año bastante más cercano a los 100 puntos. En paralelo, también hay un pedido de mejora en las condiciones de pago de las horas trabajadas los fines de semana.

Alberto y Madanes

El Gobierno vino siguiendo las alternativas de los hechos en Trabajo durante toda la jornada. Inclusive, a última hora del martes, el Presidente se comunicó telefónicamente con el CEO de una de las firmas que están negociando salarios. Según supo Página I12, el mandatario habló por teléfono con Javier Madanes Quintanilla, de FATE, la única firma nacional de las tres que producen neumáticos (Bridgestone y Pirelli). En la comunicación, Fernández le pidió a Madanes que le contará por qué y dónde estaba parada la resolución de un tema que tiene a todo el Gobierno inquieto.

"Te garantizo que la oferta supera a la inflación", le dijo Madanes al Presidente, luego de explicarle que, según sus números, se hizo una oferta del 66 por ciento para la paritaria del 2021 (julio-junio), un porcentaje de aumento que a mayo (cuando se cerró sin la aceptación del SUTNA), era superior a la evolución general de los precios. La posición del sindicato es contraria a esa visión y piden puntos extra para superar el avance de los precios al día de hoy. Lo cierto es que esa paritaria aún no se cobró, por lo cual siguen con el mismo salario del año pasado.

Fernández le respondió a Madanes que está "muy preocupado por el tema" y que iba a seguir de cerca la cuestión. Y el ceo le dijo algo que ya manifestó en público, que es la idea de que no es un tema de dinero el que está trabando el cierre. Vale decir que Alejandro Crespo, el secretario general del SUTNA y Madanes se conocen hace tiempo. Crespo fue delegado sindical en FATE, desde donde ganó por amplísimo márgen (70 por ciento de los votos), la elección en el gremio.

Lo que además Madanes le dijo a Fernández es que al no estar cerrada la paritaria del 2021, no se puede avanzar en la del 2022 porque no hay punto de partida. Lo cierto es que para el período 2022-2023 la empresa ofreció un 38 por ciento de incremento, cuando la inflación estará seguramente triplicando ese número. Esa esa es la excusa de los privados para no avanzar sobre discusiones salariales nuevas.

Los cruces de Massa

A estas conversaciones del Presidente deben sumarse interacciones que Massa aseguró se dieron, para acercar a las partes. En plena reunión en el Congreso por el Presupuesto 2023 y ante una serie de preguntas que le hicieron diputados del Frente de Izquierda sobre por qué el Gobierno no recibía al sindicato, el ministro afirmó que hubo dos reuniones de secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, con Crespo, el líder del SUTNA.

De todos modos, después de los fuertes dichos de Massa el martes, donde se alineó con los pedidos empresarios, modificó en algo su discurso en la jornada de ayer. Antes de entrar a la Cámara Baja, les pidió a “todas las partes” involucradas en el conflicto del sector neumático que “cesen en la idea de inflexibilidad" y logren “un acuerdo para volver al normal funcionamiento”. En ese sentido, Massa ratificó la apertura de importaciones de neumáticos si el conflicto no se resolvía ayer, pero en el Gobierno no confirmaron esa información a este diario.

Al respecto, Massa indicó que “hay que garantizar que los 150 mil puestos de la cadena automotriz y autopartista sigan adelante. También hay más de US$ 1200 millones de exportaciones en riesgo, con mercados que podemos perder como Brasil y Estados Unidos”. Asimismo, volvió a manifestar su deseo de un regreso al diálogo y señaló que "a los empresarios también se lo pedimos porque cuando miramos los salarios de las empresas de neumáticos nos encontramos con que hay firmas que pagan diferencias salariales del 40 por ciento dentro de la misma actividad”.



“Les pedimos a todas las partes que cesen en la idea de inflexibilidad en el vínculo, sobre todo porque es un conflicto que viene de muy largo. Queremos que haya diálogo y acuerdo para volver al normal funcionamiento”, concluyó el funcionario.