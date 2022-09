Este miércoles River cayó 4 a 3 por penales ante Patronato, luego de empatar 2 a 2 en los 90 minutos, y Boca venció 3 a 2 a Quilmes, ambos partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Argentina. Las redes sociales estallaron con los memes luego de los partidos del Millonario y del Xeneize.

River y Boca pudieron haber protagonizado un nuevo Superclásico, esta vez por las semifinales de la Copa Argentina, pero no finalmente no se dará. Es que si bien Boca hizo lo suyo y con equipo plagado de juveniles venció 3 a 2 a Quilmes, River no pudo superar a Patronato y perdió por penales. Las redes sociales se llenaron de memes ante una nueva derrota de los dirigidos de Marcelo Gallardo, cuyo único objetivo de aquí a fin de año será clasificar a la Copa Libertadores 2023.

Los mejores memes de la derrota de River contra Patronato y la victoria de Boca ante Quilmes













