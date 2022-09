El cantor, guitarrista y compositor cordobés José Luis Aguirre está de estreno. La semana pasada lanzó su nuevo libro de poemas, Libreta de agua (2022), y también un adelanto de tres canciones que integrarán su nuevo disco, Suelto (Los Años Luz), enfocado en la música criolla. La novedad es que los adelantos están acompañados por una realización audiovisual ambientada en las sierras cordobesas, una especie de video de mediana duración que se puede disfrutar en su canal de YouTube . “Esta gira consiste en la presentación de los temas de un disco que está por salir, que iré lanzando en tandas de tres canciones con un formato audiovisual. Y poner en consideración de la gente un momento de la vida que se refleja en estas canciones y que tienen que ver con atravesar la pandemia y con ciertos aprendizajes”, cuenta Aguirre, que se presentará en formato banda este viernes a las 20.30 en Niceto Club (Niceto Vega 5510).



Del nuevo disco ya se conocen tres canciones: "Canta canta", la chacarera "Volvé a las chapas" y la zamba "De la raíz a la piel". En todas se puede descubrir la potencia interpretativa del cordobés y la delicadeza y ternura de su pluma. “’Canta canta’ es como una copla que se repite y en el medio va a acompañada por un poema que está incluido en un libro Libreta de agua (2022)”, cuenta el cantautor. “No importa cómo estemos o lo que pase, siempre el cantar nos aviva el fuego y nos lleva hacia un lugar positivo”, dice sobre la propuesta poética de la canción. “Después está ‘Volvé a las chapas’, que es un poema que publiqué antes de la pandemia en las redes. Y que un amigo lo rescató, porque yo lo había perdido. Un día me escribe este chango diciendo que había musicalizado este poema, yo no recordaba bien qué era. Y me gustó mucho. La canción habla de volver al terruño, a tu gente”.

“El andar viajando representa un momento fuerte en mi vida, pero siempre necesito volver –sigue Aguirre-. La pandemia me instaló en ese viaje cotidiano de la casa, el paisaje y la familia. Me pareció una hermosa causalidad que me escribiera este chango, por eso la incluí en estas tres primeras canciones. Y ‘De la raíz a la piel’ habla de una transformación desde lo más profundo hasta el afuera. Y también habla de un lugar donde brota el agua de las piedras, en el lugar más áspero de la montaña. En el momento más difícil que me tocó atravesar nacieron estas canciones”, revela el músico cordobés, uno de los más interesantes de su generación. “La gente se va a encontrar con lo que siempre intento hacer: liberar los momentos en los que estoy”, dice sobre el concierto en Niceto, que contará con músicos invitados, bailarines y una puesta visual.

-¿En qué consiste la esencia general del nuevo disco, Suelto?

-La esencia general del disco es expresar las canciones que ahora estoy escribiendo y que reflejan el sentir de este tiempo. Cada uno de los discos que uno va presentando son momentos de la vida y Suelto representa una etapa de introspección, observación personal y espiritualidad. El encuentro con uno representado en la música y también con los demás. El concepto del disco tiene que ver con soltar lo que uno tiene para dar y también significa andar suelto, salir después del encierro. Y dejar que las cosas sucedan y se entreguen sin tanto pensamiento, sino más bien sentimiento. Y recorrer el país con la música, encontrarse con la gente y conversar en este tiempo que nos toca.

-¿Y de qué trata el nuevo libro que publicaste, Libreta de agua? ¿En qué momento aparecieron estos textos, estas poesías?

-Libreta de agua, al igual que las canciones, representa mi visión personal y todo un proceso desde el inicio de la búsqueda espiritual en esta situación que nos puso la pandemia hasta volver a reencontrarnos con la gente y volver a encontrarle el sentido a lo social y a lo humano. Lo viví como un gran aprendizaje y este libro habla de eso: del agua que siempre nos acompaña, ya sea en lágrimas de tristeza y alegría o en los ríos. Y esa necesaria conexión que tengo con los ríos de mi tierra y a los que siempre vuelvo para mantenerme en curso y sabiendo que estoy en el lugar que elijo. Este libro es una celebración y representa el paso y el traspaso de las diferentes estaciones desde el desaparecer hasta el rugir de las lluvias con el río crecido. Los poemas fueron escritos en libretas que después me puse a recolectar. Por eso se llama Libreta de agua: porque los rescaté de las libretas que fui escribiendo y muchos tenían que ver con mi infancia y mi presente cerca de los ríos, como el de Los Sauces, el de Anisacate, el de Las Rabonas o el de Villa Dolores.

-¿Cómo ves el presente de la canción de raíz folklórica?

-Veo un hermoso presente del folklore, porque se acomodaron las fichas. Hay un grupo de gente que sigue manteniendo viva esa llama y sigue creyendo en la música de raíz de la tierra. Y lejos de desaparecer, se va fortaleciendo, y es una música que sigue apoyando las causas, las luchas y los sentimientos de la gente. Porque la música de raíz criolla es genuina y perdura en el tiempo, como decía el maestro Ica Novo. Y en ese entrevero de música está todo. Por eso, yo me sorprendo de un montón de gente que está creando y sobre todo la juventud, que se ha volcado hacia la respuesta que te da hacer música de la tierra. Y eso lo hace muy presente, muy palpable, creativo y abierto. Porque esa raíz es capaz de recibir todos los géneros musicales sin perderse. Entonces, veo un presente muy positivo, que tiene que ver con estar en el lugar preciso para defender a nuestra Madre Tierra en los momentos críticos. Hay que dejar hacer a los jóvenes, dejar que las cosas sucedan y agarrarse a la esencia. Esa es nuestra música popular de raíz folklórica: una esencia que toma un montón de formas y que está viva.