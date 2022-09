La temporada alta de polo dio inicio esta semana con el Abierto de Tortugas, para continuar luego con los Abiertos de Hurlingham y el Argentino en Palermo. Precisamente, en La Catedral se producirá un hecho inédito en la actividad: Adolfo Cambiaso, el mejor de la historia, jugará con su hijo de 16 años en el equipo de La Dolfina.

Cambiaso cumplirá 30 años desempeñándose en el torneo más importante del mundo, y en este 2022 lo hará junto a su sucesor, que alcanzó los nueve goles de valoración. Los otros dos integrantes del equipo son David Stirling y Juan Martín Nero.

El líder de la formación, de 47 años, dialogó con Página/12 sobre lo que significará para él esta situación. "La temporada es especial, porque a mí no me quedan muchos años arriba del caballo. Y jugar en el más alto nivel, en lo que es la NBA del polo que se juega en Palermo, con un hijo al lado no es normal".

Cambiaso padre y su hijo con diferentes camisetas. Imagen: Instagram.

--¿Esto es algo que habías soñado?

--Esto no lo soñé porque no pensé estar a mi edad jugando al máximo nivel. Y tampoco pensé que mi hijo a los 16 podía estar también mezclado en la elite. Pero se fue dando y llegó este momento que es hermoso.

El padre y el hijo compartieron equipos en el exterior, pero en el país sólo habían jugado en contra, cuando el más chico integró otros equipos de La Dolfina. De esa manera, Cambiaso explicó: "La realidad es que haber jugado estos años con mi hijo en el exterior a uno lo motivó bastante para continuar. Por eso quiero ver de qué manera me aguanta el físico, y ahí veré cuánto tiempo más puedo seguir jugando".

En relación al futuro, Cambiaso lo imagina acompañando a su hijo "en lo que más pueda. También voy a ocupar un sitio en la organización de La Dolfina, y por supuesto estar en el lugar de padre. Me gustan los caballos y no me imagino en otra actividad".

--¿Te provoca una adrenalina diferente los momentos previos a un partido al lado de tu hijo?

--Si. Con él compartimos los caballos y todo lo que uno le puede aportar, y la verdad que es un disfrute constante poder hacerlo a su lado.

La zona que le tocó a La Dolfina en Palermo también la integran Ellerstina, La Dolfina ll, La Irenita Clinova y un equipo surgido de la clasificación. "Me parece que hay dos equipos muy buenos como Ellerstina y La Natividad, pero nosotros somos competitivos y podemos ganarles también. Uno juega para competir, pero también para ganar", sostuvo Cambiaso.

El jugador obtuvo 17 veces el Argentino Abierto de Palermo, en 13 ocasiones ganó en Hurlingham y en nueve el Abierto de Tortugas. En toda su carrera lleva ganados 160 títulos, repartidos en siete países diferentes: Argentina (81), Estados Unidos (42), Reino Unido (26), España (seis), Uruguay (tres), Francia (uno) y Suiza (uno).



Los Cambiaso en plena acción. Imagen: Prensa AAP.

El campeonato más importante comenzará el 1° de noviembre y se extenderá hasta el 2 de diciembre. La otra zona la componen La Natividad, La Irenita, La Ensenada RS Murus Sanctus, La Irenita GSquared y otro equipo de la clasificación. El certamen clasificatorio lo disputarán Chapaleufú, El Overo Z7 UAE, La H, La Cañada, Alegría, La Esquina, La Fija y Trenque Lauquen.

Mientras tanto, en Tortugas ya se clasificaron los cuatros semifinalistas. En el inicio de la segunda jornada desarrollada el miércoles, Ellerstina venció 18-7 a La Irenita Gsquared, y luego Cría La Dolfina superó 10-7 a La Irenita Grand Champions. El torneo continuará el fin de semana. El sábado se enfrentarán a partir de las 16 La Natividad ante La Dolfina, y el domingo en el mismo horario Ellerstina frente a Cría La Dolfina.

La familia Cambiaso, mientras tanto, espera el día del debut en Palermo para seguir haciendo historia dentro del polo.