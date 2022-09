Las organizaciones sociales que conforman Unidad Piquetera levantaron el acampe que iniciaron el martes pasado frente al Ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro porteño, y anunciaron el traslado de la protesta frente a la sede del Ministerio de Trabajo, en solidaridad con los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna).

Parte de los manifestantes iniciaron el traslado de la protesta a las 17.50, cortando el tránsito por Avenida 9 de Julio hacia Avenida Corrientes, para llegar hasta Leandro N. Alem al 600, donde permanecen los trabajadores del Sutna en el marco de una huelga general.

La Unidad Piquetera adelantó que la próxima semana realizarán cortes de rutas en "todos los accesos" a la Ciudad de Buenos Aires, aunque no precisaron los días y horarios de esas protestas.

Este mediodía los manifestantes fueron desalojados de la Autopista 25 de Mayo, donde habían subido para realizar una protesta, en el marco de un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El desalojo fue realizado por los efectivos de la fuerza porteña en medio de forcejeos y empujones con los manifestantes que fueron retrocediendo de la 25 de Mayo, que permaneció con un corte total en el sentido hacia Liniers durante el operativo.

El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro, dijo en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) que las organizaciones "acá lo que quisieron hacer es poner en riesgo a los manifestantes, subiendo a la autopista" y aseguró que "eso no lo vamos a permitir".



En las primeras horas de hoy los manifestantes comenzaron a abandonar las carpas donde pasaron la segunda noche de protesta para sumarse a las calles que se mantienen cortadas, en tanto seguía la circulación normal por el Metrobus, tal como sucedió ayer durante toda la jornada.



"Por decisión unánime de esta Unidad Piquetera, de todas sus organizaciones, frente al Gobierno que no escucha, decimos: hay acampe piquetero", anunció ayer cerca de las 20 una referente del MTR desde el escenario donde habló para los manifestantes presentes.



El acampe de los manifestantes, apostados frente al Ministerio ubicado en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, se inició el martes a las 14.



En ese contexto, el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, dijo que "este es un conflicto que no le hace bien a nadie" y aseguró que "estamos en permanente diálogo con todas las organizaciones".



"En la reunión del viernes ofrecimos un refuerzo para variedad de productos para los comedores", explicó y señaló que "les ofrecimos garantizar la variedad de alimentos, el pago de convenios a organizaciones que necesitaban herramientas y ellos lo que solicitan es el alta de planes sociales; ahí esta el conflicto de fondo".



En ese sentido, el funcionario señaló que "en pandemia implementamos un programa que es la Tarjeta Alimentar, que llega a casi 4 millones de niños y adolescentes de la Argentina, con ayuda económica para tener un plato de comida en su mesa", y dijo que "también hay una política de acompañar a merenderos y comedores con alimentos".



"El Polo Obrero lo que nos plantea es que la salida es con más planes sociales y es ahí donde tenemos la diferencia", expresó Aguilera y sostuvo que "la gran mayoría de las organizaciones sociales han entendido que la salida es el trabajo de la gente".



En esa línea, manifestó que quieren "promover el trabajo, lo que no queremos es que la salida sea los planes sociales" y remarcó que "estamos dialogando permanentemente de manera informal, se puede dialogar sin un acampe".



El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por su parte, sostuvo que "si no nos quiere recibir (el ministro de Desarrollo Social, Juan) Zabaleta, que nos reciba (el ministro de Economía, Sergio) Massa y que nos diga cuál es plan hasta fin de año".



"Nos vamos a quedar a vivir acá, no vamos aceptar volvernos con las manos vacías", aseguró.



Ayer, Aguilera, había considerado que el acampe "no es la salida" y afirmó que el Gobierno nacional mantendrá su decisión de resolver los problemas "con trabajo y no con planes sociales".



"Sabemos que hay necesidades y angustias, pero los acampes no son la salida. Tenemos que salir con trabajo, el plan social no tiene que ser permanente y es una decisión tomada por el Gobierno nacional", dijo Aguilera en declaraciones a la prensa.