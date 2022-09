El reconocido político y filósofo brasilero Emir Sader se manifestó expectante por las elecciones presidenciales del próximo domingo en Brasil y aseguró que tienen esperanzas de que el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, gane en primera vuelta.



Según el especialista, incluso las encuestas menos confiables del país están convergiendo con las más confiables. “Todas tienden a una ventaja de Lula. Tendría dos puntos de ventaja sobre todo el resto. Hay factores que pueden alterar eso, como la abstención y el ausentismo”, expresó.

En la vereda de enfrente, según Sader, está el actual presidente y segundo candidato más popular, Jair Bolsonaro, “desesperado y descontrolado”.

Sin embargo, el politólogo descartó la posibilidad de que haga un golpe de Estado. Idea no menor si se tiene en cuenta que en las últimas declaraciones dijo que no iba a reconocer los resultados electorales si no ganaba por amplia mayoría.

“Bolsonaro podría hacer daño si los militares quieren hacer un golpe con él. Pero no están dadas las condiciones ni internas ni externas. Estados Unidos dijo que si lo hacía rompería relaciones con Brasil”, comentó Sader.

Una moneda latinoamericana

Por otro lado, Sader aseguró que uno de los proyectos que más entusiasma a Lula es la creación de una moneda latinoamericana. Este optimismo no es injustificado. Para el especialista, en la actualidad están dadas las condiciones para que ocurra.

“La propuesta brasileña es desolidarizar el comercio regional. Crear un Banco Central sudamericano. Brasil pondría sus reservas como garantía. La otra vez, cuando lo propuso Venezuela, ni Brasil ni Argentina estaban dispuestas a concretarlo”, comentó a la par que señaló que es una gran “decisión antineoliberal”.