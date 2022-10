TEATRO

Bodas de sangre

“Cuando las cosas llegan a su centro, no hay quien las arranque”, es la frase de Federico García Lorca que Vivi Tellas elige para presentar su versión de esta pieza inmortal del autor granadino, en cuyo acervo ya había incursionado cuando montó La casa de Bernarda Alba, dos décadas atrás, también en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Adaptada por Tellas junto a Cecilia Pavón, esta versión cuenta con escenografía de Guillermo Kuitca, vestuario de Pablo Ramírez, iluminación de Jorge Pastorino y música original de Diego Vainer. Forman parte de la obra los bailarines Pablo Lugones y Eugenia Roces, y la cantaora Nina Loureiro. Con María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani y otros.

Miércoles a domingo, a las 20, en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $1250 (platea) y 950 (pullman).

Shamrock

La joven Mary es enviada a Buenos Aires por su familia, con el anhelo de darle un futuro mejor y para concretar el matrimonio arreglado con Dido, su novio irlandés ya instalado en la Argentina. Al llegar, descubre que su prometido la engaña y que nada de lo planeado sucederá. Entre pasos de tango y scones, tendrá una epifanía: “Quiero ser independiente”. ¿Podrá lograrlo? Así es como se presenta esta comedia en verso, con una puesta en movimiento y mucho juego físico, que –despojada de realismo– retrata con humor las tragedias que vivían los inmigrantes en la Buenos Aires de 1900, mientras escapaban del hambre y los mandatos. La dramaturgia es de Brenda Howlin y dirige Nano Zyssholtz. Con Ale Gigena, Caro Setton, Justina Grande y Pablo Kusnetzoff.

Viernes a las 21, en Teatro Beckett, Guardia Vieja 3556. Entrada: $1500.

MÚSICA

Tu ve

El noveno disco de la carrera de Kevin Johansen es un disco de versiones, tanto propias como ajenas. “Quizás la pandemia produjo en uno la posibilidad de poder soltarse y devolver un poco lo que te dieron grandes compositores que te han marcado”, ha dicho Johansen para presentarlo. Grabado en Montevideo y producido por Juan Capodónico junto a Diego Mema, Tu ve incluye versiones de una traducida “El cielo”, de Talking Heads; “Oración al tiempo”, de Caetano Veloso; “A Little Respect de Erasure; “Perfect Day” de Lou Reed; “El Albertío”, de Violeta Parra; “El tunge lé”, de Eduardo Mateo o “Suzanne” de Leonard Cohen, en este caso acompañado por Jorge Drexler. Pero más que nada los invitados se destacan en las versiones propias, como Silvia Pérez Cruz en “Desde que te perdí”, David Byrne en “Last Night I Was Dreaming With You” (traducción firmada por el propio Byrne de “Anoche soñé contigo”) o Natalia Lafourcade en el tema que bautiza el disco, originalmente incluido en su predecesor, Algo ritmo (2019).

Espamento

El actor y músico Nicolás Mateo –recordado por su participación en la serie Verano del ’98 y la película Nadar solo– presenta su tercer disco como solista, sucesor de Palanca sin cambios (2016) y La experiencia sensible (2018). Después de los simples de anticipo “Pichón” y “Última fe”, cada uno con su video correspondiente, Mateo estará presentando en vivo este nuevo trabajo editado en mayo por el sello Fábrica D Música. Lo acompañará su banda Pichons, integrada por Soledad Testagrosa en violín, Juan "Jota" Moya en bajo, Agustín Raubián en percusión y Ramiro Alvárez en batería. El cantante y compositor recorrerá el repertorio de sus tres discos solistas el domingo 16 en Ciudad de Gatos (La Plata), y el 23 en Camping.

ONLINE

Conversaciones entre amigos

La joven escritora irlandesa Sally Rooney tiene un ferviente grupo de seguidores en todo el mundo. No es casual entonces que sus creaciones literarias sean una carnada ideal para su traslado al formato seriado. Paradójicamente, fue su segunda novela, Gente normal, la que recibió casi de inmediato una adaptación a la pantalla de tevé. Ahora, con el mismo equipo detrás, le llega el turno a su debut, Conversaciones entre amigos, cuyos doce capítulos de media hora acaban de debutar en Star+. Como en las páginas del libro, la historia parte de una chica veinteañera, Frances, cuya exnovia Bobbi ahora es su mejor amiga. Cuando ambas conocen a Melissa, una escritora casada, comienza una relación cuadrangular que vuelve a poner de relieve las tensiones que pulsaban en el corazón de Jules et Jim. Aunque la generación es otra, desde luego, y las relaciones interpersonales ya no requieren de etiquetas tan frontales. Alice Birch escribió el guion y Alison Oliver se encargó de darle vida a Frances.

Gutsy

Hillary y Chelsea Clinton, madre e hija, se encuentran y conversan con mujeres a lo largo de las ocho entregas de esta serie disponible en Apple TV+. ¿De qué se habla? De tener coraje, como la traducción del título en inglés lo indica. La comediante Wanda Sykes dispara chanzas, pero no deja de describir lo difícil que resulta para una mujer afroamericana lograr un lugar en el mundo del espectáculo. El encuentro con Kim Kardashian da pie a una conversación sobre el activismo y de la charla con Goldie Hawn y Kate Hudson, a su vez madre e hija, surgen algunas confesiones sobre los vínculos más cercanos. Pero no todo es fama: la serie también permite que mujeres anónimas relaten sus historias de vida.

CINE

Operación cerveza

Créase o no, la trama desplegada en el último largometraje de Peter Farrely está basada en hechos estrictamente reales. En 1967, un muchacho neoyorquino les hizo a sus drinking buddies una apuesta en apariencia imposible de cumplir: se embarcaría en un barco mercante con rumbo a Vietnam para llevarle a cada uno de sus amigos –soldados que peleaban en un país remoto, en una guerra cada vez más incomprensible– una lata de cerveza. Lejos del humor desembozado de Loco por Mary y Tonto y retonto, y cerca de la exitosa fusión de drama y comedia de su anterior Green Book, Farrelly recrea con la ayuda de Zac Efron la historia de John “Chickie” Donohue, cuya corrida cervecera terminó abriéndole la cabeza y cambiando su visión sobre un conflicto salvaje y sangriento. Acompañan a Efron dos veteranos de varias batallas actorales: Russell Crowe, como un fotógrafo de guerra curtido y ácido, y Bill Murray en el rol de un ex combatiente de la Segunda Guerra Mundial, dueño de un bar que sirve... cerveza.

Vikinga

“Patricia Stokoe fue una bailarina y pedagoga, creadora de la Expresión Corporal-Danza”, explica Wikipedia sobre el objeto de homenaje del film de Silvina Szperling, a su vez bailarina y realizadora. Szperling fue alumna y discípula de Stokoe a comienzos de los años 80 y su documental recorre, a partir de ese vínculo personal, su enorme influencia en tiempos en los cuales la expresión corporal no era considerada una herramienta pedagógica y creativa de relieve. “Un reencuentro con Déborah Kalmar, compañera de mis años de formación con su madre, Patricia Stokoe, me convocó a pisar el territorio de la memoria”, escribe la directora acerca del origen del proyecto. Se exhibe en el Cine Gaumont.

TV

Bosch

Para aquellos que siguen disfrutando del tradicional esquema de la programación de cable, la señal A&E trae finalmente esta serie bastante subvalorada, producida originalmente por Amazon, que ya va por siete temporadas ininterrumpidas. Se trata de un policial adaptado de la saga de novelas de Michael Connelly, cuyo elemento en común es la presencia de Harry Bosch, miembro del Departamento de Policía de Los Ángeles, interpretado por Titus Welliver, el “hombre de negro” de Lost. Para la versión televisiva, Bosh –cuyo nombre es un homenaje al famoso pintor flamenco conocido en español como El Bosco– ya no es un veterano de Vietnam sino que participó de la primera Guerra del Golfo. Lo que permanece inmutable es el tono oscuro, por momentos cercano al relato noir, que Connelly plasmó con fiereza en sus textos originales. Aquí hay villanos, traficantes y asesinos, pero la maldad –como la corrupción– parece permear todos y cada uno de los estamentos de la sociedad.

Lunes a las 21, por A&E.

El valle olvidado

El terror brasileño no es un territorio demasiado explotado, pero de un tiempo a esta parte no han sido pocas las aproximaciones al género. El debut de esta serie producida en el país vecino marca un nuevo camino a explorar por las plataformas de streaming. El título está inspirado en clima neblinoso de Paranapiacaba, una región del municipio de Santo André donde fueron filmados los diez episodios. La excusa narrativa encuentra a un grupo de jóvenes que, de paseo por el bosque, terminan atrapados en un pueblo que parece haber quedado suspendido en el tiempo. El misterio se une a una estética de horror victoriano, aunque aquí no hay ningún Scooby-Doo que pueda ayudarlos.

Lunes a las 21, por HBO.