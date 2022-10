A partir de las 9 y hasta las 18 de este domingo en la sede social de la avenida Mitre 470 en Avellaneda, 48.666 electores están en condiciones de elegir al nuevo presidente de Independiente. Competirán tres listas, una relacionada con el oficialismo que encabeza el economista Javier Mazza y dos opositoras. Una, de neto perfil macrista, esta liderada por el periodista Fabian Domán (a quien acompañan como vicepresidentes, el intendente de Lanús Néstor Grindetti y el animador televisivo Juan Marconi) y otra, llevará como candidato presidencial a Claudio Rudecindo. Habrá un estricto operativo de seguridad, que comprenderá la utilización de 360 efectivos de la Policía bonaerense.



El ciclo que encabezó el sindicalista Hugo Moyano llega a su cierre, luego de ocho años en los que pasó del respaldo casi unánime (ganó la reelección en 2017 con casi el 89% de los sufragantes) al rechazo y desprecio de buena parte de los socios e hinchas de Independiente.



Jaqueado por un presente deportivo por demás irregular (hace 20 años que el club no obtiene un título oficial en el ámbito local) y ensombrecido por una actualidad económica que llevó a aprobar una Memoria y Balance con más de 4.500 millones de pesos de pasivo, Independiente definirá a partir de esta elección el rumbo que tomará en el proceso de reconstrucción.



Y así como ocurrió en otras instituciones, la política nacional genera alianzas y atraviesa listas. Así, además de Mazza (quien fue director del Instituto de Previsión Social durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador de la Provincia) el oficialismo también incluye en su nómina como candidato a vice primero a Gustavo López, vicepresidente del Enacom y extitular del Sistema Nacional de Medios Públicos, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.



El PRO (Propuesta Republicana) tiene amplia raigambre en la lista 'Unidad Independiente', con Grindetti como candidato a vicepresidente primero y con el diputado Cristian Ritondo apuntalando las eventuales decisiones que se tomen, en caso de llegar a la victoria.



"Nuestro eje de campaña gira en torno a evitar la privatización del club que es lo que pretende hacer 'Unidad Independiente', la lista que encabeza (Fabián) Doman", descerrajó Mazza, quien continúa defendiendo el modelo de que los clubes subsistan como Asociaciones Civiles y no como Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).



Por su lado, Doman, en conversación con la agencia Télam, desestimó ese mote de "privatista", aunque reconoció la necesidad de "profesionalizar las distintas áreas" de la entidad con la presencia de "gerentes que deben cobrar sueldo por las tareas que desempeñan. Nosotros apostamos a continuar con el rol social de la institución. Pero hay que empezar a gestionar con gente idónea y capaz, no como hizo (Hugo) Moyano durante el último período", criticó el postulante de 'Unidad Independiente'.



A su vez, el candidato de 'Gente de Independiente', Claudio Rudecindo, aclaró que en la lista que preside "no hay gente pensando en proyecciones políticas o buscando usar a la institución como trampolín. Acá somos socios que procuramos el bienestar del club y tenemos las herramientas para transformarlo", dijo Rudecindo, de profesión martillero público.



"Nosotros no intervenimos en la interna provincial o municipal. Cada uno de los candidatos de nuestra lista vive de su actividad privada o de su profesión. No vivimos de nuestra fama", sostuvo Rudecindo, poseedor también de un Master en dirigencia deportiva y quien tuvo una anterior experiencia como directivo en el mandato de Andrés Ducatenzeiler como titular (2002).