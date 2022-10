"Lo primero que me unió a esta historia fue el dolor de los padres, ponerme en el lugar de ellos. El tiempo hizo que hoy nos unan 16 años de amistad y de trabajo. Y una lucha incansable que ellos se han dado: volver más seguras las rutas, para que otros no sufran lo mismo". El que habla es León Gieco, repasando lo que fue y lo que es Conduciendo a Conciencia, y el evento que todos los 8 de octubre, desde hace 16 años, organizan como una forma de concientizar sobre la seguridad vial, y también un puente solidario con escuelas, continuando la tarea que iniciaron sus hijes. Esos padres y madres de los que habla Gieco transformaron el dolor más grande en una esperanza y una acción concreta. Este año reeditan el ya tradicional recital del Día del Estudiante Solidario en el teatro Opera, el próximo sábado, con un concierto de gran despliegue y destacados invitados.

El 8 de octubre se homenajea a los nueve estudiantes y a la profesora del colegio Ecos que perdieron la vida en un trágico siniestro vial en 2006, cuando regresaban de un viaje solidario. El micro en el que volvían de El Paraisal, un paraje chaqueño donde habían estado en una escuela rural, fue embestido de lleno por el conductor de un camión que manejaba alcoholizado, y que también murió. Desde entonces el 8 de octubre es el Día del Estudiante Solidario, y todos los años se realiza este concierto.



Además de Gieco, son parte esta vez, Eruca Sativa, Emmanuel Horvilleur, Javier Malosetti, Miss Bolivia, Benito Cerati, Juan Carlos Baglietto, Raúl Porchetto, Ligia Piro, Leo García, Andrés Giménez de A.N.I.M.A.L., Silvina Moreno, Sandra Vázquez, Silvana Sosto, Maxi Pachecoy, Maggie Cullen, entre muchos y muchas. Lito Vitale está al frente de la dirección musical de esta gran movida en el Opera para la que ya se pueden comprar entradas en Ticketek.

uFoto: Pablo Gastón Ferri

Todo el valor las entradas se transforma en alimentos y útiles que llegan a comunidades del norte del país con las que Conduciendo a Conciencia (la ONG formada por familias que perdieron sus hijes en la tragedia) mantiene vínculo todo el año. Son doce escuelas rurales, dos hospitales y tres talleres de costura de Quitilipi, Tres Isletas, Miraflores, Paraje Cangaye, en Chaco; Bananal en Salta; Real de Toros, Palma Sola y Paraje El Bananal en Jujuy; Salavina, Lugones y Colonia Dora en Santiago del Estero.

El dolor y después

"Yo estaba grabando en mi estudio y de pronto viene Tomi Amante, hijo de Oski, el técnico de grabación, que tenía un grupo que sonaba muy hermoso, Pomelo. Abrió la puerta llorando y nos dijo: a los chicos del colegio Ecos los chocó un camión. Uno de los chicos que murió es Benjamín, el guitarrista de mi banda. Fue una conmoción", comienza a recordar León Gieco lo que ocurrió 16 años atrás.

"Nos cuenta que los padres estaban manifestándose en la calle con un escenario improvisado. Con Oski dijimos: cortemos la grabación y vamos ya para allá. Así que lo que más me unió en un principio a estos padres con los que hoy somos grandes amigos, es justamente ese comienzo: el dolor de padre. Los que tenemos hijos imaginamos cómo puede sentirse".

Gieco recuerda con nitidez aquel comienzo y repasa el camino transitado: "Ahora, lo que me une hoy es el resultado de ese encuentro con esos padres. Son 16 años de amistad, de conciertos, de trabajo, de imaginar modos de transmitir este mensaje que ellos quieren dar. Siempre buscando leyes que protejan a otros de esa bestialidad que sus hijos sufrieron. Con la tarea de volver las rutas más seguras".

Amorosamente

"Hoy nos enorgullecemos de haber logrado consensuar un mensaje y un objetivo colectivo, porque ya no somos sólo los familiares directos de víctimas, también muchas personas solidarias que nos acomañaron con muchísima empatía, músicos, actores, deportistas, periodistas", dice Alba Saenz, mamá de Federico Ecker. "Como ciudadanos a veces no somos concientes de la responabilidad que nos cabe y de las oportunidades que tenemos de dejar una huella en la sociedad", reflexiona.

El trabajo de concientización en seguridad vial que viene haciendo Conduciendo a Conciencia en todos estos años es, en este sentido, incansable. Y se extiende también a la tarea solidaria que han tomado como un legado de sus hijos e hijas, y que se fue ampliando a medida que pasaron los años, en lo que Alba describe como algo que no consiste sólo en "recaudar y mandar", un acompañamiento amoroso.

"Nos entusiasma poder acompañar a las comunidades educativas rurales, podemos tomar conciencia de la cantidad de derechos vulnerados que tienen esos jóvenes, y de la enorme tarea que hacen allí los docentes, que admiramos tanto", explica. Por eso la tarea consiste en lo básico y urgente --enviar alimentos o útiles, lograr que una escuela tenga agua, paneles solares o baterías, que un taller tenga máquinas de coser-- o cumplir el sueño, por ejemplo, de que la Escuela Familiar Agraria Avellaneda, de Colonia Dora, Santiago del Estero, asista a un congreso agrotécnico de CREA en Buenos Aires, como ocurrió recientemente.

Volver a los abrazos

En estos días previos de ensayos y preparativos de último momento, aparece la figura de Luis Alberto Spinetta, uno de los que primero "se cargó al hombro", como también hizo Gieco, la bandera de Conduciendo a Conciencia. Será un "regreso a los abrazos y al escenario" después de dos años virtuales por la pandemia. Las ansiedades se multiplican, los recuerdos se entrelazan con los proyectos, y siempre hay más. "Yo quiero que se plieguen a este proyecto artistas de otros países, porque porque la falta de educación vial es una problemática mundial. Después de la pandemia me quedé prendado de las enormes posibilidades del streaming. Y sueño también con hacer algo para llegar más a los colegios. Un documental, algo que impregne de actitudes positivas a los chicos. Estoy trabajando en eso", dice León con la energía que es una marca propia.

"Si conseguimos que diez personas tomen conciencia del respeto por el otro, ya está bien. Si salvamos una sola vida, ya es algo enorme. Con que uno solo diga: 'no, no voy a tomar alcohol porque salgo a la ruta', o 'tomé alcohol, entonces no salgo', también", dicen Alba, León, y todos los que trabajan por este proyecto. "Todo esto provoca una gran toma de conciencia de lo que es la vida y lo que es la muerte. Y que esta última, incluso, se puede evitar", concluye Gieco.



Recuerda cuando fue a El Paraisal, el lugar al que habían ido los chicos. "Ellos convivieron mas de una semana con los estudiantes del lugar, se habían hecho amigos. Todos aprendieron de todos, eso lo puedo asegurar. Lo primero que me encontré cuando fui a tocar ahí (en una especie de concierto privado, porque es un lugar de pocas casas), fueron las fotos de estos chicos adentro del colegio. Esa amistad que no se terminó y ese recuerdo presente allí es algo muy valioso también", analiza.

"Todavía me acuerdo, como si fuera hoy, cuando se cumplió el primer año de la tragedia y se hizo el primer recital, fue el 8 de octubre de 2007. Nunca me lo voy a olvidar, claro", repasa ahora Alba. "Estábamos en el escenario saludando, todos muy emocionados, y León le dijo al público: '¡Nos vemos el año que viene!' Nos miramos y dijimos: '¡Uau! Eso es un compromiso. Nos está diciendo que esto sigue... Y así fue".

Desde aquel primer "Nos vemos el año que viene", hasta este presente, Conduciendo a Conciencia y los artistas que los acompañan siguen compartiendo música y una amistad, creando conciencia sobre seguridad vial, tendiendo puentes solidarios con comunidades del norte del país, y homenajeando a Benjamín, Delfina, Federico, Justine, Daniela, Juli, Nicolás, Julieta P, Lucas y Mariana.

"Un ejemplo en tiempos ácidos y egoístas"

* Ligia Piro tendrá a su cargo una versión de "Barro tal vez", de Luis Alberto Spinetta, a quien la cantante quiere destacar "por todo lo que lo unía a esto y todo lo que hizo por Conduciendo a Conciencia". Participa por tercera vez de este concierto. "El artista tiene un rol social y cultural, y todo lo que pueda hacer para visibilizar este tipo de causas, es parte de su tarea. Si estas familias no hicieran esto todos los años, esta tragedia tan grande ya se hubiera olvidado. Ellos se preocuparon por transformarla en un mensaje de amor y compromiso. Estoy muy orgullosa de participar", dice.

* Lito Vitale asumió, desde hace varios años, el "armado" musical de esta gran movida. "Hoy el teléfono te propone casi el cien por ciento de tus actividades, cuesta mucho no estar pendiente. Hacer entender que no tiene que estar presente al conducir, ya es un gran mensaje. Lo mismo el tema del alcohol cero, porque la tragedia tuvo que ver con ese chofer que salió a la ruta alcoholizado. Difundir estos mensajes debería ser tarea de todos", analiza.

* Juan Carlos Baglietto hará "Piedra y camino", de Atahualpa Yupanqui, y tocará con Lito Vitale y los músicos de su grupo. "Mi motivación para participar tiene que ver, en principio, con la memoria. Y con generar conciencia acerca de un mal endémico que tenemos los argentinos, la forma en que manejamos. Después de tantos años los padres siguen trabajando para que esto no vuelva a suceder, y eso es ejemplar", advierte.



* Miss Bolivia va a hacer la canción "Menos mierda", el adelato de su próximo disco, que grabó con Perotá Chingó. "Me parece super importante y urgente desplegar el mensaje de conducir a conciencia. Voy a estar compartiendo con artistas colegas que me honran, con el maestro Lito Vitale, y con León, otro maestro al que conocí hace no tanto. Una dupla mega generosa de compañeros que no dejan de asombrarme e interpelarme con sus propuestas, trayectoria y calidad artística", destaca. "Poder traducir en canciones el mensaje de Conduciendo a Conciencia es un privilegio para hacer de este mundo, un mundo 'Menos mierda'".



* Lula Bertoldi volverá a estar junto a Gabriel Pedernera y Brenda Martin, sus compañeros de Eruca Sativa. "Conocer a esta agrupación de padres nos descolocó, en el mejor sentido. Teniendo hijos, lo entendés desde otro lugar. Son personas que de situaciones horribles sacan lo mejor, que pudieron renacer y enseñarnos, que tienen la fortaleza para construir porque quieren que la sociedad sea un lugar mejor. Los admiro y los quiero, me enseñaron mucho".

* Raúl Porchetto hará "Sentado en el umbral de dios", que cree es la síntesis del legado que dejaron los chicos y la maestra fallecidos. "Habla de cuando a uno le importan los otros y los otros son parte de uno para construir una vida diferente. Creo que esa construcción marca el camino en tiempos tan ácidos y egoístas, cuando los egos y el poder han hecho un tontódromo de lo cotidiano. Esos chicos son un ejemplo".