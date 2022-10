Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil, se refirió este domingo a los resultados de las elecciones generales de aquel país, en las que se impuso Lula da Silva por escaso margen, y aseguró que nunca creyó "que la diferencia fuera de 14 o 15 puntos como decían las encuestas".

"Nunca creí que la diferencia fuera de 14 o 15 puntos como decían las encuestas. No lo veía no lo sentía. Días atrás estuve en San Pablo y la calle me decía otra cosa, algo diferente a lo que leía en los diarios", señaló Scioli durante una entrevista televisiva con el canal IP.

Para el embajador argentino, Bolsonaro fortaleció su campaña al resaltar logros económicos e impulsar ciertos valores tradicionales con los que gran parte de la población brasileña se siente representada.

"Bolsonaro hizo mucho énfasis en la recuperación de la economía, cosa que es así. Y también influyeron los valores a los que hace referencia todo tiempo, el de la familia o el del mensaje contra la droga, por ejemplo", explicó.

Según el diplomático argentino, tanto Lula como el actual mandatario van a elaborar nuevas estrategias de cara al balotaje del próximo 30 de octubre.

"Ahora se abre un mes de mucha intensidad, muy fuerte, algo que ya se veía venir en los debates porque se daban con todo. Bolsonaro tiene el desafío de encarar una nueva elección con otra estrategia, porque Lula hizo una gran elección llegando a los 48 puntos", analizó.

Al ser consultado sobre su preferencia de cara a la segunda vuelta, Scioli esquivó la pregunta y destacó los logros de la gestión de Alberto Fernández para mejorar la relación comercial con el Brasil.

"El presidente me pidió tener la mejor relación posible con Brasil y yo me he dedicado a ello todo el tiempo. Recuperamos una relación que estaba muy mal y Brasil nos dio toda la electricidad que necesitamos durante el invierno para evitar sobresaltos, por ejemplo", dijo.

"Todos saben que con Lula tenemos una gran relación política, tanto nuestro presidente como la vice. Pero con Bolsonaro mantuve muchas reuniones, cada vez que fue necesario me recibió tanto él como sus ministros. Lo importante en esta etapa de crisis global es fortalecer la región y mantenernos juntos", agregó Scioli.

Minutos después del mensaje de Scioli, el presidente Alberto Fernández felicitó a Lula da Silva por su "triunfo en primera vuelta" y envió su "sincero respeto" al pueblo de Brasil por su "expresión democrática" durante este domingo electoral.

"Felicito a mi querido Lula por su triunfo en primera vuelta y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática", escribió Fernández en su cuenta de Twitter.El mandatario argentino compartió además una foto suya dándose la mano con el candidato brasilero.El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se impuso esta noche en la primera vuelta de las elecciones de Brasil por más de cuatro puntos porcentuales sobre el mandatario Jair Bolsonaro, pero la puja por el poder se definirá el próximo 30 de octubre en balotaje, confirmó el Tribunal Superior Electoral (TSE).Con el 98,83 por ciento de los sufragios contados. Lula obtenía el 48.16 por ciento y Bolsonaro el 43,43 por ciento.