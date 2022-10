Mamá Cultiva Argentina, es una ONG autogestiva (es decir, no recibe financiamiento de ningún organismo público ni privado), con perspectiva de género y diversidad. Su objetivo es conseguir un marco legal para el cultivo de cannabis para la salud – entendiendo salud en un sentido integral según lo determina la Organización Mundial de la Salud – y abrir espacios de formación, construcción ciudadana y comunitaria que difundan los beneficios de esta terapia en la calidad de vida.

Mamá Cultiva Argentina se formó en el año 2016, cuando un grupo de mujeres madres de hijes con diferentes condiciones de salud, se encontraron para exigir la legalidad de la actividad que ya realizaban, el autocultivo y cultivo solidario de cannabis para la salud, que brindó lo que la medicina alopática no pudo: “calidad de vida y dignidad para les nuestres”.

Desde entonces brinda talleres, charlas, cursos, acompañamiento y contención a quienes se acercan con temores y padecimiento. Producen evidencia sobre los beneficios del cannabis y luchan por difundir información responsable para miles de personas que no encuentran respuesta del Estado, ya que la ley 27.350 cuya sanción que lograron con otras organizaciones, no es insuficiente y no se cumple pese a estar reglamentada, dejándolas en la vulnerabilidad y criminalización al defender su derecho a la salud.

Flor Monfort nació en Buenos Aires en 1976. Estudió Filosofía en la UBA, es periodista, subeditora del suplemento Las12 de Página12 y autora de los libros Luna Plutón (Caleta Olivia, 2018) y Las rusas (Rosa Iceberg, 2018), Quiero estar con vos, (Caleta Olivia, 2021). Actualmente da talleres de escritura y lectura de autoras.

Jueves 20 de octubre a las 19:00hs.

Modalidad virtual

Exclusiva para [email protected]

Transmisión por YouTube.

Si te hiciste [email protected] en octubre, pedí acceso a [email protected] con el asunto Feminacida



"Pensar la historia para entender el presente" y "Las mujeres en la historia argentina"

Gracias a la Librería Caras y Caretas, [email protected] lectores de Página/12 pueden acceder a dos seminarios a distancia dictados por la historiadora y periodista Araceli Bellota.

El seminario compuesto por 8 clases: "Pensar nuestra historia para entender el presente" se apoyará en dos líneas que cruzan los sucesos del pasado y, también, del presente.

El seminario compuesto por 8 clases: "La mujeres en la historia argentina" se propone hacer un recorrido por la historia argentina haciendo foco en las mujeres ignoradas por la historiografía, para reflexionar sobre las consecuencias de ese ocultamiento en la realidad del presente: el relato de la historia como herramienta del patriarcado.



Solicitalo a [email protected] con el asunto Bellota.



El 8 de septiembre se estrenó la obra “LOS GESTOS BARBAROS” de Juan Ignacio Fernández con dirección de Cristian Drut.

El elenco está integrado por Valentina Bassi, Francisco Bertín, Laura Novoa, Ignacio Rodríguez de Anca y Silvina Sabater.



Funciones: Jueves 20 hs.

Teatro: El Picadero – Pje. Enrique Santos Discépolo 1857

Entrada general $ 2.400.- , 40 % de descuento para [email protected]$ 1.440.-



Pedí tu código de descuento a [email protected] con el asunto Teatro