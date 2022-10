El presidente de River Plate, Jorge Brito, se refirió a la continuidad del entrenador Marcelo Gallardo a quien se le vence el contrato a fin de año, y dijo que los tiempos de decidir su futuro los maneja el propio director técnico pero que se definirá el mes próximo.

“Este año, por el calendario, todo se anticipa, así que en el próximo mes lo estaremos definiendo. Lo decimos todos los años, tenemos al mejor entrenador y el que está capacitado para revertir este presente futbolístico”, aseguró Brito este mediodía.

"No está bueno hablar en lugar de otro, es el propio Marcelo el que tendrá que buscar el momento para decidir cuál será su futuro, pero tenemos un vínculo muy cercano y estamos a disposición para dar las condiciones", señaló el presidente de River en una entrevista con Espn. En este sentido, Brito se sinceró: “Sabemos que algún día llegará el momento en que se vaya. Esperemos que sea algo muy lejano y que no me toque a mí como presidente”.

Al ser consultado por el año del equipo, Brito dijo que los obetivos eran altos. “Habíamos empezado el año con mucha ilusión, con el mejor cuerpo técnico de Sudamérica y por qué no del mundo, pero sabíamos que iba a ser un año complejo por el calendario y por los refuerzos”.

“Ahora buscaremos el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores y, luego, tendremos mucho tiempo de trabajo, de planificación, de amistosos y de pretemporada que nos da mucho optimismo de cara al año que viene”, agregó.

Por otra parte, Brito habló del tema de los arbitrajes, que levantó muchas polémicas en las últimas semanas. "El planteo de River sigue siendo pedirle a la AFA que haya más claridad en la metodología de selección de árbitros, cuándo se los para y cuándo se los sanciona”.

“Y también entender a (Federico) Beligoy, quien tiene una incompatibilidad como Secretario General de su gremio (la Asociación Argentina de Árbitros) y su función al mismo tiempo como director general de árbitros. Eso merece mayor claridad por la transparencia del fútbol argentino”, aseveró el dirigente. “Lo que sentimos es lo que sienten todos los hinchas de River. Que no salgamos a hablar por los medios no quiere decir que no estemos haciendo nada. Le hemos dedicado mucho tiempo semana a semana”, añadió el dirigente riverplatense.