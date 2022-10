Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti propuso ayer a los docentes de Amsafé reintegrarles la semana próxima, el viernes 14 de octubre, el descuento de los once días sin clases del mes de agosto (que significó recortes entre 30 mil y 40 mil pesos), no descontarles los seis días de paros en setiembre y pagarles el aumento del 12% que no cobraron este mes (es decir la diferencia entre el 8% acordado en marzo que pasó a ser el 20%). Más, el blanqueo en el sueldo de octubre de las sumas en negro otorgadas en 2020 y 2021 en la pandemia, sin costo para los trabajadores. Y el compromiso de que la próxima actualización de los salarios será el 1º de diciembre, aunque ya ayer se integró una comisión –con funcionarios del Ministerio de Economía- para comenzar a definir los números. “Es muy buena propuesta”, dijo el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri porque incluye también la recuperación de los 17 días sin clases hasta el 23 de diciembre. El secretario general de Amsafé Rodrigo Alonso ya convocó para el jueves a la asamblea provincial que resolverá sin la acepta o la rechaza. En el plano pedagógico, se crearán más de 1.200 cargos y horas cátedras, habrá concursos para cargos directivos y de nivel superior y se incoporan vacantes por la liberación de tareas diferentes definitivas al 30 de junio para traslados de nivel, inicial, primario y especial.

La “buena propuesta” –como la llamó Pusineri- se conoció ayer a la tarde, tras un cuarto intermedio de la paritaria que consumió las primeras dos horas de debate –a la mañana- en una cuestión formal, que era integrar la mesa de negociadores. Es obvio que en la paritaria participan todos los gremios docentes, aún cuando el único que no aceptó el primer ofrecimiento fue Amsafé.

En ese primer tramo, la ministra de Educación Adriana Cantero y su equipo participaron por zoom, a raíz de una protesta del Frente Gremial 4 de Abril (que gobierna Amsafé Rosario) que se plantó frente al Ministerio de Trabajo, donde se realizó el encuentro. Los manifestantes coparon la avenida Rivadavia, “entonces no había forma de llegar” hasta el despacho del ministro Pusineri, dijo una fuente del Ministerio de Educación. “Si Cantero quería hacerlo debía bajar de su vehículo 50 metros antes del Ministerio de Trabajo y pasar entre la gente, lo que era absurdo”. “Por eso, la ministra y todos los funcionarios de su equipo decidieron participar por zoom”, explicó. En el segundo tramo, a la tarde, la ministra sí lo hizo en forma personal, porque ya no había ninguna protesta.

A las seis de la tarde, primero el líder de Amsafé y luego los ministros Pusineri y Cantero explicaron el ofrecimiento del gobierno:

* La devolución el 14 de octubre de los once días sin clases descontados a los docentes de Amsafé. “Todos los montos se van a reintegrar”, dijo Alonso. “Este fue el primer planteo que vinimos a hacer. No puede ser que gobierno nos meta la mano en el bolsillo, ni nos descuente ni un centavo por llevar adelante un plan de lucha”.

* El mismo viernes 14 de octubre, se pagará el aumento del 12% que no cobraron los docentes públicos. El aumento original era del 8%, pero después de la revisión de setiembre pasó a ser del 20%. La semana que viene percibirán esa diferencia.

* No se van a descontar los seis días de paro del mes de setiembre.

*En el sueldo de octubre, se incorpora el blanqueo de las sumas en negro pagadas en 2020 y 2021 en la pademia.

* Ratifica que la próxima actualización será el 1º de diciembre. Pero ayer ya se creó una especial para monitorear la escalada inflacionaria y “evaluar mejoras de los salarios en distintos cargos y horas cátedras”, explicó Alonso.

*En el plano pedagógico, se crearán más de 1.200 cargos y horas cátedras.

*Convocatoria a concurso de cargos directivos y en el nivel superior.

*Incorpora vacantes por la liberación de tareas diferentes definitivas al 30 de junio de 2022 para traslados de niveles inicial, primario y especial.

“Es una muy buena oferta”, la consideró el ministro Pusineri, quien insistió que tiene dos elementos “muy concretos”. Uno, es el aumento hasta diciembre que será el 77%. Y el otro, el compromiso político que “el 1º de diciembre y estamos a menos de dos meses, vamos a sentarnos a discutir salarios con el sector docente. Nuestra vocación es que el poder adquisitivo no se deteriore con la inflación”, ratificó.

Pusineri insistió que el 14 de octubre, por planilla complementaria, se les reintegrará a los maestros los descuentos por los once días sin clases, “siempre y cuando Amsafé acepte la oferta” y “se liquidará el aumento del 12% que ya se les pagó a los otros gremios docentes y a los jubilados”. “Se harían efectivos esos dos pagos, si se acepta la propuesta”.

Acerca del blanqueo de las sumas en negro otorgadas en 2020 y 2021 por la pandemia, Pusineri explicó que esto incluye a todos los gremios del sector público. “Lo que hicimos ahora es ponerle fecha a ese blanqueo que será con los sueldos del mes de octubre” y no tendrá costo para los trabajadores.