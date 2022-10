La cúpula de la UCR se sumó al coro de reprimendas que desde ayer se desató contra Facundo Manes por haber recordado que Mauricio Macri creo un sistema de espionaje político y sugerirle que reflexione acerca de su continuidad como referente de Juntos por el Cambio. A través de un comunicado, el Comité Nacional de ese partido lo acusó de “lesionar” la coalición opositora y lo llamó a encuadrarse sin criticar a nadie.

“Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde Juntos por el Cambio”, dice el texto que, sin mencionarlo, hace una cerrada defensa del ex presidente Macri y deja al neurocirujano y afiliado a esa fuerza con una amonestación de advertencia para no quedar afuera.

El texto sostiene que el objetivo de la UCR es “fortalecer Juntos por el Cambio”, por ser esta coalición “la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza, más degradación institucional”.

“En todos lados de nuestro territorio, el radicalismo está consustanciado y movilizado para este fin”, no sin estar “enfocados en proveer soluciones a todas aquellas cuestiones que angustian a una sociedad muy castigada”, agrega la declaración.

Por eso, advierte, “cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de dónde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde JxC”.

“Es tiempo de aprender: cuidar este anhelo de los argentinos es responsabilidad de todos”, concluye la misiva de la fuerza política pretende volver al gobierno ocupando escalones más altos en la coalición.

Las críticas d Manes a Mauricio Macri

El comunicado del radicalismo es el primer y más fuerte tirón de orejas institucional que recibe Facundo Manes, después de ser depositario de críticas individuales de prácticamente todo el arco de dirigentes de Juntos por el Cambio, que salió a escudar a Mauricio Macri.

En su reflexión que desató otra tormenta interna dentro del macrismo, Manes no solo había cuestionado la autoridad del ex presidente por haber organizado un aparato de espionaje contra propios y opositores, sino también por haber operado dentro del Poder Judicial. “Hubo operadores que manejaban la Justicia, que influían en la Justicia”, dijo durante una entrevista por el canal LN+.

Y lo que es peor, acusó al ex mandatario de ejercer el “populismo institucional” durante su gobierno y lo llamó a “reflexionar”, ya que su administración tuvo como fin vencer al kirchnerismo pero "no tenía un proyecto de país”, y por eso “así terminaron".