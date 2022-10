Inter de Italia, con los delanteros argentinos Lautaro Martínez y Joaquín Correa, venció 1-0 a Barcelona de España y se posicionó en el segundo lugar del grupo C de la Champions League de Europa.



El volante turco Hakan Calhanoglu marcó el gol de la victoria en el Giuseppe Meazza de Milán, en un encuentro donde el VAR intervino en el empate parcial de Pedri para el equipo catalán (anulado por fuera de juego), pero no lo hizo en la jugada donde el defensor neerlandés Denzel Dumfries tocó la pelota con la mano en el área y hubiese generado un penal para Barcelona sobre el final.



El enojo fue elocuente en Barcelona. Su entrenador, Xavi Hernández, fue directo en la posterior conferencia de prensa: "Estoy indignado, porque no entendemos nada. Nos quedan tres finales más, dos de ellas en casa. Tenemos que centrarnos en más intensidad".

Con este resultado, Inter alcanzó los 6 puntos y dejó a Barcelona con 3, sobre tres partidos jugados, con poco margen de error de cara a las próximas jornadas. El grupo C es liderado por Bayern Munich de Alemania (9) que goleó 5-0 como local a Viktoria Pilsen de República Checa.



En Inter fueron titulares Martínez y Correa, los delanteros del seleccionado argentino. El "Toro" jugó todo el partido, recibió la tarjeta amarilla, y el tucumano fue reemplazado a los 11 minutos del segundo tiempo por el bosnio Edin Dzeko.



Por el grupo A, Napoli de Italia, con un gol de Giovanni Simeone, vapuleó 6-1 a Ajax de Países Bajos, como visitante. El ex River convirtió el sexto para el equipo italiano que es líder con puntaje ideal.



Ajax, con el defensor Lisandro Magallán y el volante Lucas Ocampos como suplentes, sufrió una dura derrota que lo complica de cara a la clasificación. Por la misma zona, Liverpool de Inglaterra derrotó 2-0 a Rangers de Escocia, y quedó segundo, a tres del Napoli.

Atlético de Madrid de España, dirigido por Diego Simeone, cayó 2-0 ante Brujas de Bélgica, líder del grupo B, y sufrió su segunda derrota.



El equipo español, que tuvo al defensor Nahuel Molina como titular y el ingreso de Angel Correa, reúne tres puntos, misma cantidad que Porto de Portugal y Bayer Leverkusen de Alemania. El equipo portugués se impuso 2-0 y se puso en carrera en busca del pase a octavos.



Por el grupo D, Olympique de Marsella de Francia, con un gol del defensor Leonardo Balerdi, goleó 4-1 a al líder Sporting de Lisboa de Portugal, y sumó sus primeros puntos. En tanto, Frankfurt de Alemania empató sin goles como local ante Tottenham de Inglaterra.



La tercera fecha de la fase de grupos continuará mañana con el encuentro destacado entre Benfica de Portugal y París Saint Germain de Francia, punteros del grupo H, a partir de las 16.

El crack rosarino Lionel Messi será titular en el equipo francés en Lisboa, mientras que en el local lo harán el defensor Nicolás Otamendi y el volante Enzo Fernández, la gran revelación en el fútbol europeo, que pelea por un lugar en la lista de 26 futbolistas en el seleccionado argentino para el Mundial de Qatar 2022.



El resto de los partidos de mañana son:



Grupo E: Salzburgo de Austria-Dinamo Zagreb de Croacia (13.45); Chelsea de Inglaterra-Milan de Italia (16.00).



Grupo F: Leipzig de Alemania-Celtic de Escocia (13.45); Real Madrid de España-Shakhtar de Ucrania (16.00).



Grupo G: Manchester City de Inglaterra-Copenhague de Dinamarca; y Sevilla de España-Borussia Dortmund de Alemania (16.00).



Grupo H: Benfica de Portugal-PSG de Francia; Juventus de Italia-Maccabi Haifa de Israel (16.00).