Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, aseguró este miércoles que el fallo de la Corte Suprema de Justicia ligado a la muerte del artesano conocido ayer demostró "lo mentirosa que es" la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien "siempre dijo que la causa por desaparición forzada estaba cerrada cuando no lo estaba".

"Acaba de resolver la Corte Suprema. Si bien no definió lo que nosotros pedimos, reconoce que la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado está abierta y debe continuar la investigación", publicó Sergio en sus redes sociales.

Ayer, la Corte rechazó dos recursos presentados por la familia Maldonado para que se investigue el fallecimiento de Santiago, por no dirigirse contra una sentencia definitiva en las instancias anteriores.



"Lo que demuestra el fallo de la Corte es lo mentirosa que es Bullrich", resumió esta mañana el activista en Derechos Humanos en un reportaje con FM La Patriada, al referirse a la decisión del máximo tribunal.

Maldonado añadió hoy en las declaraciones radiales que pese a que "Patricia Bullrich viene diciendo que la causa está cerrada, no lo está ni mucho menos, y ahora la Corte dice que hay que investigar y vuelve la anterior Cámara que habían pedido", tras insistir en que "la Cámara no descarta ninguna hipótesis y dice que hay que investigar".



Además, Maldonado lamentó que los jueces "se tomaron todo el tiempo, desde marzo del 2020, hasta ahora para resolver esto. Y, además, pasaron cuatro años desde que se cerró la causa en primera instancia y no se investigó. "Ahora volvemos para atrás", exclamó.



"No es casual que ayer, después del desalojo en Mascardi, haya salido este fallo", opinó, y lo atribuyó a que "como no pueden decir judicialmente que lo de Santiago es una mentira, te tiran algo ahí (fallo) y después los medios dicen cualquier cosa".



Por otra parte, afirmó que "no es lo mismo un mapuche ocupando una tierra, que los terratenientes que ocupan toda la Patagonia" y señaló que cuando "hay poder detrás, se sigue garantizando la impunidad judicialmente".

Los detalles de la decisión de la Corte

La justicia resolvió ayer los recursos presentados por los abogados de la familia Maldonado, uno contra la utilización en el expediente de las intervenciones telefónicas a la familia y entorno de Santiago, incluido el mismo Sergio, que el Ministerio Público Fiscal estima como prueba válida, y el otro contra el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú, quien participó del operativo represivo que terminó con la muerte de Maldonado.

Con la firma de los cuatro ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, la Corte consideró ayer que debía rechazar los pedidos de la familia puesto que "el recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal".

Por otra parte, Maldonado se refirió a la causa por espionaje ilegal: "Después de 3 años y medio, la Corte decidió que las escuchas telefónicas mías no hay que destruirlas. Te das cuenta así de que están todos sucios si defienden el espionaje". En ese sentido, indicó que "a ninguno le conviene ir en contra del propio que le pincha el teléfono".