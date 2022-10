La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, salió a desmentir que fuera a renunciar a su cargo, luego de que en las redes sociales se especulara con desacuerdos políticos que habría entre ella y el presidente Gustavo Petro por el poco avance en políticas del Ministerio de la Igualdad y su escasa participación en el gobierno.

También se habló de sus aspiraciones políticas para llegar a la gobernación de la región de Cauca o de la alcaldía de la ciudad de Cali. Pero este martes, salió a hablar con los medios de comunicación y también emitió un comunicado rechazando la posibilidad de su renuncia.

"Primero no voy a renunciar, no hice este esfuerzo tan grande, no aguanté tantas violencias y agresiones para llegar aquí para renunciar de la noche a la mañana”, dijo la vicepresidenta colombiana en la RTVC estatal.



Y añadió: “Yo soy la vicepresidenta y espero con el poder de Dios, de mis ancestros y ancestras gobernar este país junto al presidente por cuatro años como está establecido”.

Francica Márquez ratificó que cumplirá su mandato

"La mandataria colombiana ratifica su compromiso con la paz y su responsabilidad como co-equipera del presidente Gustavo Petro. No es cierto que la vicepresidenta vaya a renunciar a su mandato. Rarifica que su principal compromiso es cumplir con las funciones que le fueron otorgadas en el decreto 1874 de 2022", se aseguró en un comunicado.

“Después del gran esfuerzo que hicimos para llegar hasta aquí, el objetivo es cumplirle a las y los colombianos que necesitan y sueñan con un cambio, Mi propósito es desempeñar un rol fundamental en este gobierno, honrar mi palabra y ocupar el cargo de Vicepresidenta de la República durante estos cuatro años, tal cual cómo está estipulado”, afirmó la vicepresidenta.

“Mi tarea principal es trabajar para garantizar derechos, justa, paz e Igualdad para las comunidades que han sido históricamente excluidas. Y yo pienso cumplirle a todas las personas que democráticamente eligieron el cambio. Así como a las personas que no votaron por nosotros, porque como ciudadanas y ciudadanos tenemos los mismos derechos”, expresó.

Su relación con el presidente Gustavo Petro

Frente a las especulaciones sobre el distanciamiento que habría entre la vicepresidenta colombiana con el mandatario de ese país, Francia Márquez salió a reiterar su compromiso con el Gobierno y sus políticas.

La líder social y ambientalista se mostró en su cuenta de Twitter junto al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken: " Hoy el Gobierno de los Estados Unidos se convirtió en el primer Acompañante Internacional del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz 2016".

Márquez señaló que “nuestro compromiso con la vida y la justicia social. Reiteramos el llamado al conjunto de la sociedad colombiana para asumir juntos los debates y las acciones urgentes para enfrentar el hambre y la pobreza”. Ratificó que están gobernando con "las puertas abiertas" para acceder al diálogo entre sectores sociales y políticos.

Y aseguró que las prioridades del actual gobierno siguen “firmes”, para alcanzar la paz total “con justicia social y económica”.

“Lo que nos une es el compromiso con la Paz Total con diálogo transparente, justicia social, justicia de género y justicia racial. Nos une la lucha colectiva por acabar el hambre, garantizar derechos y bienestar de la niñez y hacerle frente a las consecuencias de la crisis climática”, aseguró la vicepresidenta.

