El diputado de la Unión Cívica Radical, Facundo Manes, aseguró este miércoles que una coalición "sin disensos es una dictadura", tras acusar de espionaje al gobierno de Mauricio Macri y ser depositario de críticas individuales de todo el arco de dirigentes de Juntos por el Cambio, que salió a defender al expresidente.

"En una coalición debe haber disensos, de lo contrario es una dictadura. Hubo gente que dijo muchas cosas peores. Ante una afirmación de un periodista, que sostenía que el radicalismo era populista, yo le pregunté quién decía eso y él me respondió que era el expresidente Mauricio Macri", explicó el legislador en diálogo con Cadena 3, luego de brindar una disertación en la Unión Industrial de Córdoba, de la que también participó Horacio Rodríguez Larreta.

“Respondí, entonces, que (Macri) debería reflexionar porque de su propia Presidencia, no de él, hay evidencia de que hubo operadores en la Justicia y no se solucionó el tema que todos los partidos prometen, que no se soluciona porque es algo crónico: el problema de la inteligencia. Hay gente imputada y hay gente con causas abiertas en este tema”, continuó Manes, quien manifestó que la reacción a sus palabras fue "desmedida"



"Los ataques que he recibido no se condicen con ello. Porque se han dicho cosas mucho peores dentro de la coalición", insistió.



El neurocirujano aseguró que no acusó a Macri, "sino a un sistema que funciona mal desde la democracia". Y agregó: "Yo molesto porque digo que no podemos ir solo con un mensaje antikirchnerismo, sino que necesitamos pensar un modelo de país".

Además, durante su exposición en el coloquio, Manes profundizó sus críticas a la presidencia de Macri. "Cuando ganó Macri, dijo que esto fue gracias a una coalición electoral. En su gestión no hubo coalición, fue el gobierno del PRO nada más", afirmó.

Para Rodríguez Larreta, la unidad de Juntos por el Cambio "no está en discusión"



El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que no ve "ningún riesgo a que la unidad (de Juntos por el Cambio) esté en discusión", durante su disertación en la Unión Industrial de Córdoba, en la que antes habló el diputado Manes.

"Van a seguir leyendo cada dos días noticias de ese tipo, no va a cambiar. Un espacio que aspira a ser mayoritario es heterogéneo por definición, si no no es mayoritario", apuntó el jefe de Gobierno.



Además, Rodríguez Larreta reiteró que "lo que Argentina necesita es dialogar y buscar un acuerdo que nos permita trazar un plan".



"Consenso no es unanimidad, estoy convencido que con los sectores más extremos del kirchnerismo, la extrema izquierda o la derecha extrema también, el consenso con los valores que yo creo que la Argentina necesita no es posible, pero sí creo que hay una enorme mayoría silenciosa que no se expresa en los medios y posiblemente participa poco en la política, quiere eso", añadió.

Las críticas de Manes a Mauricio Macri

En su reflexión que desató otra tormenta interna dentro del macrismo, Manes no solo había cuestionado la autoridad del expresidente por haber organizado un aparato de espionaje contra propios y opositores, sino también por haber operado dentro del Poder Judicial. “Hubo operadores que manejaban la Justicia, que influían en la Justicia”, dijo durante una entrevista por el canal La Nación+.



Además, acusó al exmandatario de ejercer el “populismo institucional” durante su gobierno y lo llamó a “reflexionar”, ya que su administración tuvo como fin vencer al kirchnerismo, pero "no tenía un proyecto de país”, y por eso "así terminaron".

“Hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que deja en claro que espió a gente de su propio Gobierno”, precisó el neurocirujano.

“El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones. Otro que también lo hace es el populismo económico, representado por el kirchnerismo. Los dos son igual de graves”, añadió.

