Este 17 de octubre habrá al menos dos actos por el Día de la Lealtad. Además del encuentro que hará "la mesa chica" de la CGT en Obras Sanitarias, la otra parte de la central obrera, que lidera Pablo Moyano, junto con las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores); la Corriente Federal de los Trabajadores, que conduce el bancario Sergio Palazzo, y otras organizaciones sociales y políticas entre las que estaría La Cámpora, movilizarán a Plaza de Mayo cerca de las 17. Allí leerán un documento en el que definirán "una propuesta del campo popular en este momento de la Argentina", que contiene varios puntos que aún se encuentran en elaboración. Según supo este diario, entre ellos estarían el pedido de una reforma judicial y una nueva Corte Suprema "camino hacia una Nueva Constitución Nacional"; restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía; terminar con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados de la economía; derogar la actual Ley de Entidades Financieras e impulsar una reforma tributaria integral progresiva. "Nuestro gobierno no puede seguir sujeto a los condicionamientos de sectores corporativos que privilegian sus intereses por sobre el interés de las mayorías", dice el borrador al que accedió Página12.

Los organizadores de la movilización darán más detalles en una conferencia de prensa que planificaron para el jueves de la semana que viene, pero adelantan que no está en los planes que participe del acto la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Desde el entorno de la dirigenta recuerdan que ella nunca habla los 17 de octubre. Desde La Cámpora advierten que "lo más probable es que acompañemos todas las actividades".

Aún es una incógnita qué hará ese día el presidente Alberto Fernández y el PJ nacional que preside. Desde Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie --agrupaciones cercanas al mandatario-- enviarán delegaciones a la marcha a Plaza de Mayo, pero organizarán un "Cabildo Abierto" en La Matanza. Aún no se descarta que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, junto a algunos gobernadores, también realice un acto en Tucumán. Desde el PJ nacional dicen que no tienen definiciones, pero que "algo haremos en las distintas localidades si no hay convocatoria nacional".

La decisión sde movilizar a Plaza de Mayo se tomó en una reunión que se hizo en la Federación Gráfica bonaerense, ubicada en el bajo porteño. Una de las grandes discusiones del encuentro fue acerca de si hacer el acto en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, como podía ser el municipio de Quilmes, o en Capital Federal. Además de Moyano, Palazzo, La Cámpora y las CTA, también van a convocar a la marcha un espectro grande de movimientos sociales. El espacio de Producción y Trabajo, compuesto por organizaciones Pymes y cooperativas; el conglomerado de asociaciones del pequeño empresariado y de pequeños agricultores. Otro de los convocantes serán la agrupación que lidera Juan Grabois, que forma parte de la UTEP. La CCC, el Evita y Barrios de pie también participaron del encuentro en la Federación Gráfica y enviarán delegaciones a Plaza de Mayo, pero su actividad central será en La Matanza.

"Se logró sintetizar y será una convocatoria muy amplia, que todavía puede expandirse más", dice uno de los organizadores. Además, cuenta que se realizan encuentros desde hace varias semanas y que en uno de ellos surgió la idea de elaborar un documento para leer el 17. El escrito comenzó a circular entre los distintos espacios que le fueron aportando sus puntos de vista según el sector que representan. "Es un documento reflexivo para debatir con la militancia sobre economía, soberanía, inflación, pobreza y sobre los resortes estratégicos de los que se necesita tener control para construir un proyecto de nación", explican.

El documento



En el borrador de documento que se leerá el 17 de octubre, las organizaciones aseguran que la unidad nacional "solo será duradera si se construye con el pueblo como protagonista"; califican al FMI como "arma de disciplinamiento", y repudian el intento de magnicidio de CFK y la violencia política. Además, piden al gobierno articular con las organizaciones para lograr soberanía alimentaria, opinan que para combatir la inflación "hay que terminar con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados" y aclaran que, para eso, el Estado debe "fijar valores de referencia perfeccionando un Observatorio en la órbita de la Secretaría de Comercio".

Por otra parte, piden la derogación de la Ley de Entidades Financieras, para "fortalecer la Banca Pública estatal y desmontar los mecanismos de especulación", y el impulso de una reforma tributaria integral progresiva, mediante el incremento de los gravámenes sobre los sectores de mayores ingresos. Reclaman un "la plena recuperación de la soberanía sobre el Río Paraná y puesta en marcha del Canal de Magdalena", y, por último, solicitan que el Estado garantice "el derecho a una comunicación responsable" mediante una Ley de Medios y "avanzar en una Reforma Judicial. Además, agregarán algo sobre la necesidad de que el Estado garantice un ingreso universal para los sectores más postergados.