Los audios que revelaron el vínculo entre Brenda Uliarte y el influencer varias veces acusado de instigar a la violencia Eduardo “El Presto” Prestofelippo indican que hubo entre ellos un affaire sobre el cual los investigadores pusieron la lupa para intentar determinar si ello tuvo que ver con la trama que derivó en el intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Los tramos de los audios que trascendieron la causa judicial dan cuenta de que ambos mantuvieron un encuentro personal, del cual no se precisó la fecha pero sí que se dio en el marco de un ida y vuelta que duró al menos tres meses.

Los mensajes entre Uliarte y El Presto

En uno de los mensajes hallados, la mujer que está detenida por ser la supuesta encargada de planificar el intento de asesinato a la vicepresidenta y cuyo novio es Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló aquel 1 de septiembre, le dice a El Presto:

-(Creía que) sí, que ibas a ser un poquito malito, ah... ¿Qué no ibas a ser así de dulce y de tierno? No sé, no te tenía así. Estoy conociendo otra faceta de El Presto y me agrada. Me agrada mucho.

Lo que termina de confirmar que estos dichos se refieren a una relación amorosa entre ambos es la respuesta que El Presto le transmitió:

-Yo también y me gustó mucho la noche que pasamos. ¿Vos la pasaste lindo?

Si bien no está clara la cronología de los audios ni el grado de continuidad que hubo entre ambos mensajes, lo que está claro es que unas palabras son consecuencias de otras y que ambas frases remiten a un mismo hecho. Se vieron, se encontraron, se conocieron, estuvieron juntos y esto es lo que hizo que los investigadores se detuvieran allí.

Según la investigación, la relación entre Uliarte y el influencer protegido por Patricia Bullrich data desde mayo pasado y, al menos, hasta finales de julio de este año. Al parecer se vieron varias veces y hasta podrían haberlo hecho luego de ese cruce de mensajes.

-Yo estoy en Capital hasta el martes al mediodía. Podríamos vernos mañana a la tarde un rato o el domingo a la noche –dijo El Presto en otro de los audios revelados.





Qué hay detrás de la banda de los copitos

Hasta el momento no se informó si este otro encuentro ocurrió y tampoco si hay más pruebas de que el affaire de la novia de Sabag Montiel con el influencer cordobés tuvo influencia en la planificación del magnicidio fallido.

No obstante, esa línea de investigación fue abierta y aún se buscan elementos para establecer cuál es la estructura en la que el grupo de vendedores de copos pudo haberse apoyado para planificar durante semanas cómo matar a Cristina Kirchner, y luego soportar y financiar los costos que ellos les acarrearía.

Y no solo eso, sino también cuál fue el soporte previo que los llevó a concretar sus ataques contra la Casa Rosada, el ministro Sergio Massa y el Instituto Patria, entre algunos de los blancos que eligieron en su odio al peronismo.