“No hay excusas para postergar la Ley de Humedales”, aseguró este jueves Mónica Fein. La diputada nacional y presidenta del Partido Socialista repasó los últimos movimientos del proyecto, consideró “irregular” que los jefes de bloque hayan levantado la última sesión de comisiones y pidió poner una fecha de debate cuanto antes.



La iniciativa, que se iba a tratar en simultáneo en las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda, se suspendió la semana pasada hasta nuevo aviso a pedido de los jefes del bloque del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

La nota presentada señala que es necesario realizar audiencias “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”. Desde ese lugar, solicitaron a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau que arbitre los medios necesarios para fijar una nueva fecha de realización del plenario de comisiones.

En este contexto, Fein aseguró que “fue algo irregular que levantaran la sesión”. “Los gobernadores del norte, los sectores de poder económico, desde muchos lugares, plantean que la Ley de Humedales es contraria a la producción y el desarrollo económico. Y no es así. Es absolutamente compatible”, contestó a las críticas.

Y añadió: “Que vayan a plantar lo que quieran plantear, pero que haya ley. Tenemos la obligación de preservar los humedales. Hemos tenido reuniones con sectores productivos agropecuarios. Explicamos los alcances de la normativa. Estamos convencidos de que no es incompatible con la producción. Tenemos que hacer una producción sustentable por el futuro del medio ambiente y el desarrollo”.

PASO, Presupuesto y Ganancias, la posición del socialismo

Por otro lado, por AM750 Fein explicó la posición del socialismo sobre tres temas centrales en la actual agenda parlamentaria: el futuro de las PASO, el Presupuesto para el 2023 y la elevación del mínimo no imponible para el impuesto a las Ganancias.

PASO

“Nosotros no estamos a favor de cambiar el tema de las PASO. Es un buen sistema. Creemos que no es el momento para discutir el cambio de las reglas de juego. Propusimos la boleta única y se nos planteó, hace cinco meses, que no era conveniente por lo cercano de las elecciones. En el mismo sentido creo que debemos conservar el sistema electoral que tenemos”, apuntó Fein.

Presupuesto 2023

“Creo que siempre hay que intentar que haya Presupuesto 2023. El año pasado hicimos un gran esfuerzo pidiendo que vuelva a comisión. Es un instrumento indispensable. Da transparencia y previsibilidad. Estamos terminando de escuchar. Vamos a plantear algunos cambios y esperamos llegar a algún acuerdo, por lo menos general”, aseguró la diputada socialista sobre la ley de leyes.

Ganancias

“La inflación deja a los trabajadores en un lugar donde a la pérdida de la inflación se le suma la carga tributaria. Nos parece que debe modificarse el mínimo no imponible y que haya un mecanismo que se pueda explicar para que esta realidad no afecte a los trabajadores de ingresos medios. Para nosotros el salario no es una ganancia”, precisó.