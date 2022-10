El expresidente Mauricio Macri pronunció un comentario despectivo al asegurar que la sociedad argentina "debe ser la más fracasada de los últimos 70 años" y deseó que "el país que inventó el populismo con Evita y Perón sea el primero en sacárselo de encima".



"Claramente, debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Era una de las cinco más ricas y hoy estamos llegando a niveles de 50 por ciento de pobreza en muchas regiones del país. Eso es mucho dolor, mucha tristeza, mucha gente angustiada, desesperanzada, no entendiendo el por qué", sostuvo el líder del PRO.

Al participar en España de una reunión en la Fundación Internacional para la Libertad, liderada por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el referente opositor afirmó: "Pero también está pasando algo distinto en la Argentina. Es un proceso largo, pero siento que esta vez está habiendo un verdadero aprendizaje".

"Los americanos dicen learning by doing (aprender haciendo) y yo digo que los argentinos estamos haciendo learning by suffering (aprender sufriendo). Y entró", sentenció en otra parte de su discurso.

Y añadió: "Estoy muy sorprendido con lo que está pasando en el país y estoy muy contento, porque finalmente puse 18 años de mi vida en este amor por la Argentina en la política, le traje un enorme daño a mi familia, porque el kirchnerismo, como todos los populismos es salvaje, los atacó sistemáticamente hasta demolerlos económicamente. Eso me llevó a enfrentamientos muy grandes con mi padre".

De cara a las elecciones de 2023, en las que podría llegar a participar como candidato para volver a la Casa Rosada, Macri remarcó: "Hoy siento que está empezando a tomar color y valió la pena: no estaba escrito que esto tenía que continuar eternamente. El año que viene el país que tal vez fue el que inventó el populismo con Evita y Perón sea el primero en sacárselo de encima y lo exporte al mundo".

"Vienen con certidumbre 20 años de crecimiento en la Argentina como tuvimos al principio del otro siglo. La Argentina va a volver al rumbo de la sensatez, de la cultura del trabajo, de la meritocracia, que son los valores que se fundan en la libertad", concluyó.

Mauricio Macri amaga con su candidatura

Este miércoles, el exmandatario anunció el lanzamiento de un nuevo libro, con el que buscará volver a ocupar el centro de la escena política de cara a las elecciones de 2023. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde presentó la tapa de Para qué.

"A partir del 18 de octubre llega Para qué, mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas librerías!", señaló el ex jefe de Estado, quien se encuentra en España dictando clases en universidades.

"Aprendizajes sobre liderazgo y poder ganar el segundo tiempo", es el subtítulo del libro, por medio del cual plantea su decisión de jugar en 2023, ya sea como candidato o como hombre fuerte del PRO a la hora de encarar definiciones.

En su publicación en Twitter, el ex mandatario también difundió la contratapa del libro: "Este libro trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presidente de un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad y, sobre todo, para qué cambiar un país".

Con la interna de Juntos por el Cambio en plena ebullición, el expresidente comienza a generar presión en un armado político opositor que ya encuentra fricciones entre los propios dirigentes del PRO.

A una posible candidatura de Macri en las PASO del año próximo también se suman el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al igual que el titular del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.