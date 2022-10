Mientras la interna de Juntos por el Cambio no deja de sumar nuevos capítulos, el expresidente Mauricio Macri sigue coqueteando públicamente con su eventual candidatura para las próximas elecciones. Este miércoles, luego del incendio que generaron --en el PRO pero también dentro de la UCR-- las declaraciones del presidenciable radical Facundo Manes, quien acusó a Macri de haber realizado "populismo institucional” durante su gestión mediante "operadores que manejaban la Justicia", el exmandatario compartió en sus redes sociales la tapa de su nuevo libro Para qué, aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo.

"A partir del 18 de octubre llega 'Para qué', mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas las librerías!", escribió el expresidente en su cuenta de Twitter.

Según el adelanto que puede leerse en la contratapa, todo indica que Para qué, al igual que su anterior libro Primer tiempo, no incluirá autocríticas a su gobierno, recordado no solo por su desastrosa gestión económica, en la que se lista el endeudamiento con el FMI por casi 45 mil millones de dólares (destinados a financiar la fuga de capitales), el cierre de pymes y el crecimiento del desempleo y de la pobreza, sino también por el espionaje ilegal y la mesa judicial con la que se persiguió a opositores.

Macri amaga otra vez con ser candidato

"Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto", comienza la contratapa del libro, jugando con la idea de volver a presentarse como candidato a presidente, algo que no ha confirmado aún pero que insinúa cada vez que se le presenta la posibilidad.

Por el momento, el exmandatario dice que no se "ha anotado" como candidato y que se siente "muy cómodo" en el apoyo a las eventuales candidaturas de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. "Por supuesto siento un enorme compromiso con mi país y con ese 41 por ciento que resistió estoicamente hasta el final de nuestro mandato y que hoy se ha incrementado. Pero hoy me siento muy cómodo apoyando los buenos dirigentes que tenemos para que tengan una competencia sana y constructiva", dijo a un medio español, aunque dejó en claro que si alguno de los postulantes de JxC "no garantiza el cambio", él va "a jugar".

La interna dentro de Juntos por el Cambio no se reduce, sin embargo, a la sobreactuación de halcones, liderados por Bullrich, y palomas, por Rodríguez Larreta, para demostrar quién es el más "duro" ante Macri pero especialmente ante el electorado. También interviene en el fuego interno la Coalición Cívica, con su líder Elisa Carrió dispersando críticas hacia los distintos sectores de la alianza, y la UCR, con Gerardo Morales y Facundo Manes como principales figuras, quienes en los últimos meses hicieron público su enojo con Mauricio Macri por sus críticas al radicalismo y a su supuesta tendencia al "populismo".



Los memes en redes sociales

La tapa del nuevo libro de Macri se convirtió rápidamente en blanco de memes en las redes sociales, debido a la doble lectura que permite su título. "¿Acaso no es lo que nos preguntamos todos en la vida? ¿Mauricio Macri, para qué?", bromearon varios usuarios y usuarias en Twitter.