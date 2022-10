Tras una protesta con corte de calle de estudiantes de la Escuela Técnica N° 2066, un docente fue apartado del cargo, denunciado por hostigar a alumnas del establecimiento de Garay al 700. El Ministerio de Educación provincial le abrió un sumario administrativo al profesor, que lleva alrededor de tres décadas trabajando en la escuela. La decisión llegó tras una reunión en el establecimiento y fue confirmada por Rodolfo Fabucci, director provincial de Educación Privada.

El grupo de estudiantes que se manifestó ayer por la mañana en la puerta de la escuela de zona sur resolvió no ingresar a clases y cortar el tránsito para visibilizar y denunciar una situación de hostigamiento y hechos de acoso por parte de un profesor de taller de esa institución. Gabriela, madre de uno de los alumnos que encabezaron el reclamo, relató que “los chicos decidieron no ingresar hasta que no se aclare la situación".

Según indicó, la protesta tuvo que ver con un episodio del miércoles último, con una alumna de quinto año, que incluyó "violencia y abuso de poder". La mujer contó que hubo una discusión por una silla que el profesor quería y le sacó de mala manera, la chica salió llorando del salón, sus compañeros intentaron intervenir, y el profesor la siguió y hasta intentó ingresar al baño donde ella estaba, por lo que tuvo que intervenir un preceptor. "No es la primera vez que pasa", aseguró.

La mujer, otras madres y alumnos contaron que se trata de una situación que se genera con alumnas, por hechos que ya generaron reclamos en la escuela, pero lamentaron que el profesor sigue trabajando. "La representante legal dice que no se lo puede despedir porque tiene 30 años de antigüedad. Ésta es una escuela semi privada y esa fue la respuesta, pero creo que una persona con esos problemas y esa cantidad de denuncias no puede seguir al frente de un curso”, se quejó Gabriela ante uno de los móviles de radios que llegaron al lugar. También enumeró que “acosa a las chicas, les hace rehacer trabajos, dice cosas desubicadas, las hostiga, abusa de su poder".

Sobre el mediodía, Fabucci indicó que hubo una reunión con estudiantes y directivos del establecimiento: “Se resolvió el apartamiento del profesor”, dijo sobre el resultado. También indicó que se dará inicio a un sumario administrativo. “Les dimos garantías a los alumnos de que (el docente) no va a dictar clases mientras dure la sustanciación del sumario. Comienza un proceso administrativo”, dijo en LT8.

Al mismo tiempo, el funcionario de Educación agregó que si bien no tuvo contacto con la joven que vivió el incidente con el profesor, el miércoles pasado, le manifestaron "que fue a realizar una denuncia. Más allá de esa presentación, nosotros iniciamos el proceso de sumario administrativo y mientras dure todo ese trámite el docente no trabajará”.



También lo confirmó la directora del establecimiento. “Nos basamos en denuncias concretas. La alumna fue a hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer", dijo. La directiva agregó a Canal 3 que en 2019 hubo cuatro denuncias y dos fueron desestimadas en la Justicia. "Se lo separó del cargo en ese momento y se elevó el sumario", aunque meses después "se indicó que había que restituirlo. No lo decido yo", dijo. Ahora, señaló que está separado del cargo, por esta situación.