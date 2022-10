Herschel Walker es un antiguo deportista americano que aspira a ser senador por Georgia por el Partido Republicano. Representa el ala más dura en temas como el aborto y fue denunciado por una exnovia que lo acusó de haberla obligado a interrumpir su embarazo argumentando "que no estaba preparado para ser padre".

A un mes de las elecciones de medio término, el escándalo salpica al propio Donald Trump, quien lo apoyó públicamente.



Walker tiene un amplio bagaje de manifestaciones antiabortistas, ya que considera a esta práctica como un asesinato. Pero en privado se conoció que él mismo pagó en el 2009 la interrupción del embarazo de quien era su novia.

La mujer acaba de denunciar esa situación con recibos de la operación y de tarjetas manuscritas en las que él le deseaba que se recuperara pronto. La mujer dijo que Walker le aseguró que “no era el momento para ser padre”.

Las pruebas del aborto: el comprobante de la transferencia y la nota manuscrita

El escándalo saltó este lunes, con la publicación de la historia en The Daily Beast. El exdeportista reconvertido en político, negó todo con vehemencia e incluso amenazó al medio con demandarlos por difamación.

"Nunca pedí a nadie que abortara. Nunca pagué por un aborto, y es una mentira. Y voy a seguir luchando”, sentenció Walker en el programa nocturno de Fox News que presenta el veterano Sean Hannity. Según la información, Walker le habría hecho una transferencia por 700 dólares a su exnovia, junto a una nota donde enviaba un mensaje de aliento.

En este contexto, la mujer que reveló haber abortado por pedido del Walker y atribuyó su decisión de hacer público este hecho debido a las recurrentes mentiras del candidato, así como a la contradicción entre su posición de portavoz antiabortista y sus propios actos.

“Ya no puedo más con tanta hipocresía. Todos merecemos algo mejor”, declaró la mujer al Daily Beast.

La denunciante, que mantuvo en reserva su identidad, apoyó su revelación con el recibo de la clínica donde abortó, por importe de 575 dólares, un resguardo bancario con la fotocopia de un cheque de 700 dólares firmado por Walker y una tarjeta suya con la palabra impresa que dice: "Recuperate". Además de una frase manuscrita con su firma: "Rezo para que te sientas mejor".

El hijo también lo acusa: "Nos amenazaste con matarnos"

Luego de conocerse esta denuncia, Christian, el hijo del político-un youtuber y con muchos seguidores en redes sociales- posteó una grave acusación contra Walker. Lo hizo mediante un explosivo vídeo que en sus primeras 24 horas fue reproducido más de tres millones de veces.

“Conozco a mi madre y realmente apreciaría que mi padre Herschel Walker dejara de mentir y burlarse de nosotros. No fuiste un hombre de familia cuando nos dejaste para acostarte con una serie de mujeres, cuando nos amenazaste con matarnos y nos obligaste a mudarnos 6 veces en 6 meses para huir de tu violencia", escribió Christian en el hilo de tuits con que sumó a su vídeo.

Y pide a su padre repetidamente que no mienta y abandone su hipocresía, y replica que la letra de los manuscritos presentados por su exnovia es la suya. "No me importa lo que haya hecho alguien con un mal pasado que asume la responsabilidad. Pero, ¿cómo te atreves a mentir y actuar como si fueras un hombre moral, cristiano y recto?", insiste el hijo. Y añade: "Has vivido tu vida a base de destruir la de otras personas. ¡Cómo te atreves!".

Las esquirlas que salpican a Donald Trump

Walker, candidato de los republicanos por el estado de Georgia, al que Donald Trump le manifestó públicamente su apoyo, se encuentra en una tormenta política, a poco menos de un mes de las elecciones.

Luego de conocerse esta noticia, el expresidente salió en defensa del candidato, quien a su juicio "está siendo calumniado y difamado por los medios de comunicación falsarios y, obviamente, por los demócratas".

Trump indicó que "curiosamente" había oído "muchas cosas horribles sobre su oponente", el actual senador demócrata Raphael Warnock: "Cosas de las que nadie debería hablar, así que no lo hacemos", añadió el líder de los republicanos.

La pelea por el escaño de Georgia al que aspira Walker se considera crucial en las legislativas del 8 de noviembre. Se trata de un distrito electoral considerado clave por el control del Senado, en el que los demócratas tienen una mayoría mínima constituida por la mitad de los escaños (50 de 100) más el voto de la vicepresidenta Kamala Harris.

El demócrata Warnock aventaja a Walker en las encuestas por dos o tres puntos (47% a 44% según los datos más recientes). Pero es considerado como uno de los candidatos más frágiles del partido de Joe Biden. Y no está claro que el bombazo recién caído en medio de la pugna vaya a perjudicar a su oponente.

