En agosto, la industria nacional registró un crecimiento del 7,6 por ciento respecto a igual mes de 2021, traccionada por el desempeño del sector automotor, maquinarias y equipos, metalurgia y el textil. Además, la manufactura local anotó una leve mejora del 0,4 por ciento en relación a julio. Entre enero y agosto, la industria acumula un incremento de 6,1 por ciento respecto del mismo período del año pasado.

Los datos publicados por el Indec muestran que la inestabilidad macroeconómica, la situación inflacionaria y la incertidumbre cambiaria no terminan de socavar el terreno positivo en el que se sigue moviendo la industria. Juegan a favor del arco de la manufactura muchas de las restricciones a las importaciones, que amplían el mercado local para las firmas que operan en el país. A la vez, el consumo es una opción siempre atractiva en épocas de alta inflación, lo cual permite a las ventas mantener su performance a pesar de la caída de ingresos reales que sufre buena parte de la población. Esto es aprovechado por las empresas, que gracias a la suba de precios mantienen o incluso incrementan su margen de ganancia.

La industria en agosto

En el octavo mes del año, quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, el sector con mayor peso fue alimentos y bebidas, que subió un 5,7 por ciento, empujado por el desempeño de gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas.

El sector automotor tuvo un alza del 24,2 por ciento, gracias a la performance de las exportaciones de automóviles, que avanzaron un 69,8 por ciento interanual. En el terreno de las ventas al mercado local, el alza fue del 17,7 por ciento en agosto.

El sector de maquinaria y equipo se movió al 12,6 por ciento, gracias a la mejora en la fabricación de maquinaria agropecuaria, en donde sobresalió el incremento en tractores, pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre y en ciertas líneas de implementos. En tanto, la fabricación de aparatos de uso doméstico registró un crecimiento interanual de 24,9 por ciento, por la producción de heladeras, lavarropas y freezers.

En el caso de la siderurgia, la mejora de agosto fue del 6,6 por ciento, a partir de la incidencia positiva de la producción de aluminio y otros metales no ferrosos y de la fundición de metales. La industria metalúrgica también se movió en terreno positivo, ya que la fabricación de productos de metal subió un 10,5 por ciento en agosto, por la incidencia positiva de productos metálicos para uso estructural que se utilizan en la construcción. Por otra parte, la fabricación de envases metálicos avanzó 14 por ciento.

Asimismo, la producción de prendas de vestir, cuero y calzado subió 11,6 por ciento, muebles y colchones lo hizo al 9,8 por ciento y refinación del petróleo, coque y combustible nuclear mejoró 7,4.

Para los meses subsiguientes, las expectativas del sector son moderadas. Según la encuesta del Indec, el 48 por ciento de los empresarios no esperaba cambios de la demanda interna en el período septiembre-noviembre. En el caso del empleo, el 77,5 por ciento indicó en ese momento que la plantilla no variaría, mientras que en el caso de las horas trabajadas, el 70 por ciento dijo que no habría cambios.