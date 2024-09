La solidaridad se aprende y se transmite, replica, también la conciencia sobre nuestras vidas y sobre la vida de los demás. Esta síntesis anima los nuevos conciertos por el Día del Estudiante Solidario que organiza desde 2007 la asociación Conduciendo a Conciencia, donde esta vez participarán León Gieco y Los Tipitos el 8 y 9 de octubre a las 20:30 en la sala Caras y Caretas con artistas invitados como Ligia Piro, Vale Acevedo, Joana Gieco y Alejo León, Maggie Cullen, David Tagger y Sandra Vázquez. Las entradas ya están a la venta a través de Alternativa Teatral.

El evento es en rigor un sentido homenaje a los estudiantes secundarios que perdieron la vida en el siniestro vial conocido como “La Tragedia de Santa Fe” en 2006, cuando regresaban a la ciudad de Buenos Aires de una actividad solidaria en Chaco. Y el 8 y 9 de octubre, como cada año desde entonces, la asociación formada por las familias de este grupo de estudiantes, propone el encuentro con los músicos como un legado solidario inamovible, como un valor irrenunciable que ampara ante la desesperanza, ante la falta de oportunidades y ante la falta de conciencia vial.



Bajo el título de “Solidaridad en voz alta”, la propuesta que creció de la mano de músicos como Gieco -quien colabora con la asociación desde 2007, y quien compuso junto a Luis Alberto Spinetta la canción "8 de octubre" dedicada al tema- mantiene el objetivo de visibilizar "la solidaridad y el hecho de alzar la voz, todos juntos, por lo que se está viviendo en el país y en el mundo". Así lo planteó Alba Saenz, mamá de uno de los estudiantes, Federico Ecker. "La importancia de la solidaridad se ve así en un sentido amplio, como algo social y colectivo, que invita a atender y mirar al otro, y a acompañar al otro" reflexionó ante la consulta de este diario.

Así desde 2007, el año siguiente de la tragedia, Conduciendo a Conciencia comenzó a realizar acciones solidarias y a visibilizar la necesidad de crear conciencia, y de exigir al mismo tiempo "que la seguridad vial sea una política de Estado”, porque “se trata de tragedias evitables”, sostienen. Entre las acciones surgió el vínculo con músicos y artistas comprometidos en multiplicar el mensaje, y el recital pronto se convirtió en un evento que se mantiene en el tiempo y hace pie “en la memoria y en la conciencia vial”, definió Alba.

Cómo empezaron los conciertos

El primer concierto se realizó en paraje El Paraisal, municipio de Quitilipi. Allí funciona la Escuela N° 375 donde estos estudiantes realizaban tareas solidarias. Y allí, y por ellos, cantó León en 2007, dando rienda suelta a una corriente de adhesiones en el colectivo de artistas, que continúa y crece.

Una situación particular involucró al músico santafesino con la tragedia, más allá de su compromiso social siempre dispuesto: “Lo primero que me unió fue el dolor de los padres, ponerme en el lugar de ellos", explicó Gieco. "El tiempo hizo que hoy nos unan años de amistad y de trabajo. Y la lucha incansable que ellos se han dado: volver más seguras las rutas, para que otros no sufran lo mismo", describió el músico sobre la asociación y el evento que organizan cada año, para concientizar en seguridad vial y en las tareas solidarias como las que hacían sus hijos.

"Yo estaba grabando en mi estudio y de pronto viene Tomi Amante, hijo de Oski, el técnico de grabación, que tenía un grupo que sonaba muy hermoso, Pomelo", continuó León. "Abrió la puerta llorando y nos dijo: a los chicos del colegio Ecos los chocó un camión. Uno de los chicos que murió es Benjamín, el guitarrista de mi banda", recordó entonces ante Página/12. Y se explayó sobre aquel momento: "Fue una conmoción. Y nos cuenta que los padres estaban manifestándose en la calle con un escenario improvisado. Con Oski dijimos 'cortemos la grabación y vamos ya para allá'”. Así quedó sellado el vínculo, en ese comienzo.

Ese mismo año, 2007, el Ministerio de Educación de la Nación incorporó al calendario académico el Día del Estudiante Solidario para recordar a los nueve alumnos y a la profesora del colegio ECOS, quienes perdieron la vida en este siniestro vial al ser embestidos por un camión que “venía zigzagueando”. El chofer del camión estaba alcoholizado, y también murió en el accidente junto con su acompañante.

Pero la fecha busca no solo evocar a los jóvenes y honrar su memoria sino también reconocer a los miles de estudiantes que realizan obras solidarias en distintos lugares del país a diario. Y se propone que, en la semana del 8 al 12 de octubre, docentes y estudiantes promuevan acciones solidarias en sus comunidades. Ese es el marco del concierto que desde 2020 cuenta con apoyo de la Unesco y del Instituto Nacional de la Música (Inamu). Una manera de educar “en valores” que trasciende las paredes del colegio. Una puerta abierta al homenaje que al mismo tiempo repara y propone otros campos de exploración solidaria, con la esperanza que anida en las acciones colaborativas con el otro, con el que más lo necesita.

Los conciertos de 2024

Este año la cita es en el teatro Caras y Caretas, con dos conciertos que se realizarán el 8 y 9 de octubre a las 20:30 horas. Los protagonizarán León Gieco y Los Tipitos, que contarán como artistas invitados a Ligia Piro, Vale Acevedo, Joana Gieco y Alejo León, Maggie Cullen, David Tagger y Sandra Vázquez.

Los artistas se suman a través de los años y el mensaje renueva el entusiasmo de los jóvenes que realizan acciones solidarias en distintas comunidades del país. Se conmemora así el valor de la vida y se honra la memoria de Julieta Posilovich, Daniela D'agostino, Julieta Giataganellis, Delfina Goldaracena, Julieta Hartman, Nicolás Kohen, Benjamín Bravo De La Serna, Lucas Levin, Federico Ecker y Mariana Boy: las víctimas fatales del siniestro ocurrido en el kilómetro 689 de la Ruta Nacional 11, en el departamento santafesino de Vera.

Cómo conseguir entradas

Las entradas ya están en venta a través de Alternativa Teatral. Allí se buscan como “Día del estudiante solidario”. Están disponibles para los días 8 y 9 de octubre a las 20: 30, en la sala Caras y Caretas (Sarmiento 2037, CABA).