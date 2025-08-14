Este fin de semana empieza el Torneo Tres Naciones, que comenzó a disputarse en 1996 con las selecciones de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica y en 2012 mutó a este Campeonato internacional al que se sumó Argentina. Es la máxima competencia del Hemisferio Sur, frente al Seis Naciones del Norte.



Su formato es todos contra todos, con dos partidos por cruce. Cada selección tendrá encuentros de local y de visitante. Las seis fechas de juego se disputan a lo largo de dos meses.

En la primera jornada de la edición de este año, Los Pumas recibirán a los All Blacks en el Mario Alberto Kempes. La semana siguiente será la revancha en cancha de Vélez.

Cronograma

Semana 1: Sábado 16 de agosto

12.10: Sudáfrica vs Australia

18.10: Argentina vs Nueva Zelanda

Semana 2: Sábado 23 de agosto

12.10: Sudáfrica vs Australia

18.10: Argentina vs Nueva Zelanda

Semana 3: Sábado 6 de septiembre

01.30: Australia vs Argentina

04.05: Nueva Zelanda vs Sudáfrica

Semana 4: Sábado 13 de septiembre

01.00: Australia vs Argentina

04.05: Nueva Zelanda vs Sudáfrica

Semana 5: Sábado 27 de septiembre

02.05: Nueva Zelanda vs Australia

12.10: Sudáfrica vs Argentina

Semana 6: Sábado 4 de octubre

06.45: Australia vs Nueva Zelanda

10.00: Argentina vs Sudáfrica

Los All Blacks y la Bombonera

El entrenador y parte del plantel de la Selección de Nueva Zelanda visitaron la cancha de Boca en el duelo contra Racing.

El técnico, Scott Robertson, señaló que no podían creer el contexto: "Simplemente siguieron cantando y cantando por tres horas. La energía y el ritmo eran increíbles".

Al momento de compartir imágenes en redes, coincidieron en que todo fue "una locura de atmósfera".