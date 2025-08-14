Este fin de semana empieza el Torneo Tres Naciones, que comenzó a disputarse en 1996 con las selecciones de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica y en 2012 mutó a este Campeonato internacional al que se sumó Argentina. Es la máxima competencia del Hemisferio Sur, frente al Seis Naciones del Norte.
Su formato es todos contra todos, con dos partidos por cruce. Cada selección tendrá encuentros de local y de visitante. Las seis fechas de juego se disputan a lo largo de dos meses.
En la primera jornada de la edición de este año, Los Pumas recibirán a los All Blacks en el Mario Alberto Kempes. La semana siguiente será la revancha en cancha de Vélez.
Cronograma
Semana 1: Sábado 16 de agosto
12.10: Sudáfrica vs Australia
18.10: Argentina vs Nueva Zelanda
Semana 2: Sábado 23 de agosto
12.10: Sudáfrica vs Australia
18.10: Argentina vs Nueva Zelanda
Semana 3: Sábado 6 de septiembre
01.30: Australia vs Argentina
04.05: Nueva Zelanda vs Sudáfrica
Semana 4: Sábado 13 de septiembre
01.00: Australia vs Argentina
04.05: Nueva Zelanda vs Sudáfrica
Semana 5: Sábado 27 de septiembre
02.05: Nueva Zelanda vs Australia
12.10: Sudáfrica vs Argentina
Semana 6: Sábado 4 de octubre
06.45: Australia vs Nueva Zelanda
10.00: Argentina vs Sudáfrica
Los All Blacks y la Bombonera
El entrenador y parte del plantel de la Selección de Nueva Zelanda visitaron la cancha de Boca en el duelo contra Racing.
El técnico, Scott Robertson, señaló que no podían creer el contexto: "Simplemente siguieron cantando y cantando por tres horas. La energía y el ritmo eran increíbles".
Al momento de compartir imágenes en redes, coincidieron en que todo fue "una locura de atmósfera".