El abogado de Cristina Kirchner, Marcos Aldazabal, dio detalles sobre los avances en la causa del atentado contra la exvicepresidenta y señaló que se aprobó una investigación contra la jueza María Eugenia Capuchetti quien, según el letrado, “obstruye” toda línea que pueda llevar a los verdaderos responsables detrás de los acusados.

“Ayer fueron los alegatos en el juicio oral que es la situación procesal de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Carrizo. Ayer fue el acto final de la querella que fue el pedido de pena”, explicó el abogado en la 750.

“Nosotros explicamos las condiciones en las que llegamos a ese momento, que no son las mejores en el sentido de que con la investigación de la jueza Capuchetti sepamos menos hoy de lo que deberíamos saber y luego exponer todas las irregularidades en las que incurrió la jueza. En ese sentido pedimos las penas para las personas que consideramos responsables”, agregó.

En efecto, la querella de la expresidenta pidió 15 años de prisión para el joven que gatilló el arma y su expareja que hizo la inteligencia del intento de magnicidio. Aldazábal, sin embargo, no acusará al tercer detenido, Gabriel Carrizo, por entender que hasta el momento no hay pruebas para vincularlo con el hecho.

En tanto, el abogado de CFK acusó a la jueza Capuchetti de “obstruir” la investigación que podría llevar a los verdaderos responsables del atentado contra la líder del PJ y adelantó que ayer se aprobaron “medidas de investigación” contra la magistrada.



“Lo que no pudo obstruir es la situación de Sabag Montiel y Uliarte pero porque los mostraron las cámaras de televisión, pero en el primer día de investigación dio los pasos que llevaron a la destrucción del teléfono de Sabag Montiel y después a lo largo de la causa y todavía hoy está obstruyendo toda posibilidad de que se sepa algo de cualquier línea política, empresarial, mediática o de cualquier índole”, denunció.

“Hay una denuncia y según la información que tengo yo, en el marco de esa denuncia, ayer se aprobaron algunas medidas de investigación sobre la jueza Capuchetti”, cerró.