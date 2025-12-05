Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Imágenes impactantes

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis de Costanera Norte: tres heridos

Costanera Norte (Redes Sociales)

Temas en esta nota:

El País

Corte Suprema Argentina

La criptoestafa

La Corte reconoció a tres afectados como querellantes en la causa $LIBRA

Sería después del receso vacacional para tratar las reformas de "segunda generación"

El Gobierno planea un segundo llamado a extraordinarias en febrero

Por Melisa Molina

Fallo de la Cámara Electoral por las PASO 2023

Confirman el procesamiento de apoderados de cuatro partidos por el uso indebido de fondos de campaña

Estarán Estela de Carlotto, Taty Almeida y Pérez Esquivel

Organismos de derechos humanos convocan a marchar: “Con los pañuelos blancos como bandera”

Economía

Desde enero de 2026

El BCRA cambia la forma de calcular el dólar oficial

Por Natalia López Gómez
Vendedores ambulantes

Pobreza e indigencia, movilidad social y "humor" de la población

La mitad de la Argentina sufre “estrés económico”, según la UCA

Por Mara Pedrazzoli
Julie Kozack

El Gobierno se niega porque aduce que impactaría en niveles de inflación

El FMI presiona a Caputo para que compre reservas

Según la UCA, la tasa de pobreza sería del 36,3 por ciento.

Fuerte crítica a la medición de pobreza

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Guillermo Bustamante murió de un infarto tras un altercado con efectivos policiales

Cinco policías a juicio por la muerte de un hombre en una estación de servicio de Córdoba

Un mensaje en redes sociales

La dura advertencia de la embajada de EE. UU. por el caso de los argentinos detenidos en Miami

AEDBA pide que los kioscos de diarios no se dediquen solo a vender café

Por el derecho a la información impresa

Accidente Andamio

El arquitecto de la obra fue imputado

Tragedia en Villa Devoto: murió una joven de 20 años por la caída de un andamio

Deportes

FOTO PRENSA RACING racing gustavo costas

Este domingo, por las semifinales del Torneo Clausura

Racing: Costas debe armar un rompecabezas para enfrentar a Boca

Premier League: Manchester United sacó apenas un punto

Empate contra West Ham en Old Trafford

Premier League: Manchester United sacó apenas un punto

Empieza a jugarse el Mundial con el sorteo en Washington

La Selección argentina conocerá esta tarde el nombre de sus rivales de la fase de grupos

Empieza a jugarse el Mundial con el sorteo en Washington

El formoseño hizo una buena pelea en Bangkok

Boxeo: el argentino Zárate perdió por puntos en Tailandia por el título supermosca del CMB

Por Daniel Guiñazú