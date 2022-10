Sebastián Báez está atravesando el peor momento de su carrera tenística. Después de la explosión que significó su aparición en el circuito en 2021, el tenista bonaerense no para de acumular frustraciones en los últimos meses y este lunes sumó un nuevo capítulo muy doloroso, con un retiro en silla de ruedas del torneo de Gijón.

Baez, que acumula 11 derrotas consecutivas en el tour, se retiró esta vez tras sufrir una lesión en la rodilla de la pierna derecha cuando se enfrentaba al francés Constant Lestienne en la primera ronda del cuadro final del Gijón Open ATP 250 que se disputa en el Palacio de Deportes La Guía. El argentino abandonó la cancha en silla de ruedas y llorando desconsoladamente por lo sucedido.



Clasificado actualmente en el puesto 35 del ránking de la ATP, tras ascender dos posiciones esta semana en la clasificación, Báez había perdido el primer set 7-6 (7-5) y estaba igualado a cuatro juegos en el segundo cuando la lesión lo obligó a abandonar la cancha tras 2 horas y 5 minutos de partido. El argentino corrió una pelota hacia atrás en el fondo de la cancha y si bien la devolvió y terminó ganando el punto, ya no pudo reanudar el encuentro cuando tenía que sacar 30-0.

En las últimas semanas, Báez venía padeciendo una fascitis plantar que no le permitía desarrollar todo su potencial. Por ese motivo, no gana un partido desde julio, cuando superó al ruso Andrey Rublev en las semifinales de Bastad. Incluso, durante el US Open abandonó su duelo ante el español Carlos Alcaraz cuando promediaba el tercer set.

Lestienne (63) jugará en la segunda ronda del Gijón Open ATP 250 contra el ganador de emparejamiento entre el francés Arthur Rinderknech y el español Carlos Taberner.

Además, el santiagueño Marco Trungelliti (241), quien procede de la qualy, se medirá este martes en el estreno con el local Nicolás Alvarez Varona (231). También el martes está previsto el estreno del cordobés Pedro Cachín (61) ante el ruso Alexey Vatunin (279). En tanto, el porteño Francisco Cerúndolo (29 y cuarto preclasificado) evitará la primera ronda y debutará recién en la segunda del certamen asturiano.