Jaime Durán Barba puso más picante en la interna del PRO. "Mi impresión es que Macri busca la candidatura y me parece legítimo”, lanzó y al mismo tiempo sostuvo que si el exPresidente no gana las internas debería ir pensando en posicionarse como secretario general de las Naciones Unidas. “Toca ahora que un latinoamericano sea secretario general y Macri sería ideal para es tipo de posición", agregó y se sumó a la tribuna de los que buscan jubilar al exmandatario. Eso si, el histórico consultor ecuatoriano del macrismo dijo lo dijo, con discreción.

Durán Barba habló durante una entrevista en Radio Rivadavia mientras se prepara el lanzamiento del segundo tiempo de Macri, la publicación llamada Para qué, que presentará un día después del 17 de octubre y esta mañana adelantaron varios diarios. Los adelantos son una brutal confesión de lo que espera del regreso al gobierno, con críticas al populismo light con el que suele correr a Horacio Rodríguez Larreta y recetas ultraliberales que recuperan el esquema de privatizaciones del menemismo. Macri no dijo si será o no candidato, se presenta como garante y gran elector, y la indefinición tiene nervioso a su espacio. Larreta ya dijo que le competirá en las internas, Patria Bullrich en cambio podría abdicar. Durán Barba entró en esa discusión. Y con ojo de talisman, aseguró que el exmandatario buscará la candidatura y sin decir que le espera una derrota segura –ya lo dijo hace menos de un mes--, le ofreció una salida elegante de trascendencia global.

"Mi impresión es que Macri busca la candidatura y me parece legítimo. No creo que para Macri sea necesario hacer tanto jaleo para tener importancia dentro del PRO: es el fundador", dijo. Al mismo tiempo, señaló que "las cosas no están muy bien en la oposición" y consideró que el candidato de JxC debe salir de las elecciones internas. "Los políticos tienen un ego demasiado grande y es hora de bajar un poco el culto a la propia personalidad, dialogar y entender que hay diversos grupos, diversas personas y ninguno tiene el monopolio de la verdad", explicó. Y sobre las internas, dijo: "Que el que gane gane y los demás apoyen".

Habló del gobierno, la inflación, y el rol del FdT. “Estamos en un momento de crisis profunda de las democracias representativas de occidente. No he visto otro Gobierno que juegue con tanto entusiasmo con locuras como el Gobierno argentino”.

A mediados de septiembre, Durán Barba ya había dicho que Larreta podía ganarle a Macri en las internas. Incluso a Bullrich. "Horacio tiene, desde hace rato, saldos positivos importantes", dijo. Y agregó: "Ha sido dos veces jefe de Gobierno, muy bien". "Desde el punto de vista de los números, es el único político argentino que tiene saldo positivo en los últimos dos años".