No tiene gol, no gana y no puede dejar de ser un equipo con intenciones y nada más. Carlos Tevez hace de Central un banco de pruebas en plena competencia, cambia el once titular todo el tiempo y el precio a pagar por su desorientación es muy alto: siete partidos sin ganar. Ayer tuvo algunos méritos para superar a Defensa y Justicia pero no perdió por una gran atajada de Gaspar Servio en la última pelota. Y como ocurrió en toda la temporada, lo único para destacar en el juego del canaya fue el talento de Facundo Buonanotte.

Tevez no se despoja de sus propias dudas a la hora de definir ideas de juego y nombres. Ayer otra vez cambió el equipo a último momento. Lo había sacado a Ortiz y se arrepintió. Y arriba jugaron Candia y Veliz, una dupla que no lo convence y por eso casi nunca la pone en cancha. El equipo sufre su falta de libreto y queda liberado a la inspiración de Buonanotte. El talento del chico alcanza para generar situaciones de riesgo pero no para armar un equipo ganador.

Con todos esos problemas ante Defensa y Justicia fue poco lo que hizo en el primer tiempo. Los pases de Buonanotte dejaron a Infantino de cara al gol pero todo fue invalidado por posición adelantada del diez. Veliz ganó mucho de arriba pero nunca encontró un cabezazo cómodo ante el arco. La visita no generó preocupación en Central. Atacó poco y sin convicción. El primer ataque profundo fue en el segundo tiempo, en un remate a las manos de Servio de Alanís al aparecer por derecha.

El DT Carlos Tevez no acierta con el equipo. Crédito de foto: Sebastián Granata.

Central salió a jugar el complemento con más decisión y Veliz, en la primera que tocó, perdió ante Unsain un mano a mano. El canaya se esforzó por jugar más con la pelota en campo rival y construyó algunas oportunidades de gol, como un cabezazo de Blanco que cayó en las manos del arquero visitante. El equipo se instaló en el terreno de Defensa y Justicia y así mantuvo a Servio sin participación.

Pero la monotonía del partido se quebró a falta de cuarto de hora para el final. Lamolina expulsó a Colombo, la visita con diez retrocedió más y Central se adelantó todo lo que pudo. Y así se armó un partido de jugadas de riesgo porque de contragolpe a la visita no le convalidaron dos goles por fuera de juego y a Veliz, en un gran cabezazo, la despejaron la pelota en la línea.

Central terminó desesperado y con Buonanotte más cansado apostó siempre por los centros de Blanco como único recurso. El canaya siempre fue más agresivo que la visita y tuvo algunas ocasiones. Pero no impuso las diferencias necesarias para superar a un rival de discretas ambiciones. Y no perdió el equipo de Tevez porque en la última pelota Servio le ganó en gran forma un mano a mano a Escalante.

0 Central

Servio

Martínez

Báez

Almada

Blanco

Infantino

Mac Allister

Ortiz

Buonanotte

Candia

Veliz

DT: Carlos Tevez

0 Defensa y Justicia

Unsain

Gutiérrez

Colombo

López

Fernández

Togni

Soto

Tripichio

Alanís

Cardona

Duarte

DT: Julio Vaccari

Goles:

Cambios: ST: 10m Ortiz por Duarte (DyJ), 13m Tanlongo por Mac Allister y Oviedo por Candia (C), 22m Escalante por Gutiérrez (DyJ), 29m Zalazar por Cardona y Souto por Alanís (DyJ), 38m Frías por Infantino (C).

Arbitro: Nicolás Lamolina

Cancha: Central

Expulsado: ST: 30m Colombo (DyJ)