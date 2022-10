La conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera Roberto Fernández, ratificó el paro de 48 horas para este miércoles 12 y jueves 13 en el interior del país en demanda del cobro del aumento salarial. La decisión se conoce tras la reunión entre los empresarios del transporte de pasajeros y la Unión Tranviarios Automotor en el Ministerio de Trabajo, en lo que signficó el intento de última hora por destrabar el conflicto salarial y las medidas de fuerza que lanzó el sindicato que nuclea a los choferes.

"La huelga de 48 horas se cumplirá mañana y el jueves luego del fracaso de las negociaciones salariales con las empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia del interior, y comenzará esta medianoche", aseguró el dirigente sindical.



Fernández sostuvo que el gremio agotó todas las instancias de negociación previas para "no perjudicar a los 9 millones de usuarios que a diario utilizan los servicios", aunque afirmó que los empresarios "niegan el acuerdo y no abonan el aumento".



"La UTA luchará por la efectivización de la mejora salarial a los trabajadores del interior y adoptó por ello medidas de acción gremial. El sindicato exige el cumplimiento del acuerdo, de la misma manera que realizó en su momento gestiones estatales para consensuar el incremento de los haberes para el personal del AMBA", detalló el sindicalista.



También sostuvo la necesidad de que se cumpla la premisa de "igual remuneración por igual tarea" para los trabajadores del interior del país, y exigió "un mayor compromiso y participación de los gobernantes y de la cartera de Interior, que en definitiva son los que deben enfocarse en la resolución definitiva del conflicto", concluyó Fernfández. El secretario de Prensa nacional del sindicato, Mario Calegari, aclaró que la huelga general no se cumplirá en el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).