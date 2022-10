Desde hace un tiempo las producciones audiovisuales sobre asesinos seriales o casos policiales gozan de buena audiencia. Pero esto no es nada nuevo, ya que el denominado True Crime es un género que está entre nosotros desde hace varias décadas.

Plataformas como Netflix tomaron la iniciativa al estrenar casi mensualmente alguna película, serie o miniserie relacionado con algún caso criminal. Con su formato ya preestablecido, dinámico y muchas veces predecible, el servicio de streaming sabe cómo monopolizar el negocio del entretenimiento macabro.



A continuación, siete de sus mejores True Crime para ver disfrutar.

El hombre más odiado de internet

Hace 10 años atrás, en los albores de internet, un joven llamado Hunter Moore había creado la web Is Anyone Up?, un sitio en el que novios y maridos despechados enviaban fotos de sus exparejas en modo de pornovenganza. Esta miniserie de 3 episodios recoge la investigación de la madre de una de las víctimas y su periplo para hacer caer ese imperio misógino.





La niña de la foto

Este documental de 1 hora 42 minutos es de los más escalofriantes de la plataforma. Lo mejor es entrar a verlo sin conocer mucho de antemano, porque los giros son tan sorprendentes y macabros que es difícil no quedar estupefacto o empatizar con lo que le sucede a la protagonista. Basta con saber que la historia comienza con el descubrimiento de un cuerpo moribundo de una joven a la vera de una ruta por parte de un grupo de hombres. Al llegar al hospital se hace presente alguien que dice ser su esposo y que pregunta en dónde está el hijo de ambos. Horas después, la joven muere. Ahí comienza una investigación que, en la cronología del filme, va hacia atrás y adelante en el tiempo.





Carmel: ¿quién mató a María Marta?

Miniserie de 4 episodios en el que se nos muestra las circunstancias que rodearon la muerte de María Marta García Belsunce y las contradicciones de una parte de la sociedad y las instituciones.





Evil Genius

El caso conocido como Pizza bomber, ocurrido en 2003 en Erie, un pueblo de Pensilvania, captó la atención de todos los medios de Estados Unidos en su momento. Este documental de 4 partes recoge la historia de quienes estuvieron involucrados y sus razones en un relato que, por tantos testimonios, sorpresas y un misterio que parece no tener fin, es una de las producciones más recomendables.





Making a murderer

El primer documental True Crime original de Netflix impulsó la fiebre por este tipo de "contenido". La historia real de Steve Avery, un redneck que pasó 18 años en la cárcel por un crimen que no cometió, tuvo tal impacto a nivel social que más de medio millón de personas firmaron una petición para que la Casa Blanca perdonara al convicto.





No te metas con los gatos: un asesino en internet

Internet está plagado de material para todos los gustos. Reconocidos son los grupos en Facebook en los que diversas comparten fotos, videos y vivencias. En este caso, uno de los integrantes de un foro de amantes de los gatos encuentra un video en donde se violenta terriblemente a un animal.

La cacería del responsable deviene en el descubrimiento de un psicópata narcisista y el origen de un asesino serial.





Wild Wild Country

Una de las más polémicas y famosas docuseries de Netflix. La historia de la secta de Bhagwan Shree Rajneesh, más conocido como Osho, que en la década del '80 quiso crear una comunidad utópica en un pueblo perdido de Oregon, Estados Unidos. A medida que crecía la comuna también lo hacía la disputa con los habitantes del lugar. En este marco, la líder, Sheela, se alza como una de las antiheroínas más implacables de la televisión. “No somos como Gandhi, no somos como Jesucristo”, advertía ella, ya que no era partidaria de “poner la otra mejilla”.