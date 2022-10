El fotógrafo Pedro Orquera recibió el alta médica este martes, tras haber estado diez días internado, como consecuencia de la agresión que sufrió por parte de los amigos de las estrellas de Hollywood Margot Robbie y Cara Delevingne, quienes estaban de visita en Buenos Aires.

El hombre, de 61 años, estuvo ingresado en el hospital Argerich, donde lo atendieron por haber sufrido una fractura expuesta a la altura del codo derecho.

"Fue un episodio muy trágico en mi vida. Soy freelance (independiente), no tengo un sueldo. Ahora estoy fuera del circuito. Esto me arruinó la vida, no puedo solventar a mi familia, y estoy atravesado por esta situación sin saber qué hacer", señaló Orquera, en declaraciones a la prensa, cuando dejaba el hospital.

Asimismo, señaló que "por 60 días tengo que tener totalmente inmovilizado el brazo y es el tiempo necesario para una recuperación primaria. Luego, un año y medio, como mínimo, para una recuperación integral", opinó.

Orquera fue agredido en el barrio de La Boca, cuando intentaba retratar la visita al país de las dos reconocidas actrices. El trabajador fotografió a la australiana Margot Robbie y la británica Cara Delevingne, a la salida de un restaurante. En ese momento fue increpado por dos hombres que formarían que habían viajado "de icógnito" con actrices. Se trató de Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara, dos productores cinematofráficos amigos de las intérpretes.

Orquera radicó la denuncia, y los acusados, debieron declarar ante la Justicia. Al hacerlo, negaron su responsabilidad en la agresión. Finalmente, y tras un pago de una caución de dos millones de pesos cada uno, se los autorizó a salir del país, aunque deberán regresar cuando sean citados nuevamente, a medida que avance la causa.

El video de la agresión