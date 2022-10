Este domingo 16 de octubre se celebra el Día de la Madre 2022 y los bancos ofrecen descuentos, promociones y cuotas sin intereses para adquirir los mejores regalos para obsequiarle a las mujeres destacadas de nuestra vida.



Las entidades bancarias tienen ofertas y pagos en hasta 3, 6, 9 y 12 y hasta 24 cuotas sin recargo para los rubros de electrónica, indumentaria, librería, gastronomía y perfumería, entre otros. A continuación, las promociones y descuentos vigentes.

Banco Nación

En la Tienda del Banco Nación, abonando con tarjetas Visa y MasterCard del Banco Nación hay ofertas especiales por el Día de la Madre. También se destacan descuentos de hasta 40% y hasta 18 cuotas fijas en productos seleccionados. Las ofertas pueden verse en el sitio https://www.tiendabna.com.ar/dia-de-la-madre.

Banco Provincia

Los clientes del Banco Provincia tendrán 20% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés en productos de electro, informática, aire libre y cuidado personal para compras online o telefónicas con tarjetas de crédito. Además, serán sin tope de reintegro en productos seleccionados de empresas adheridas hasta el 31 de octubre.

Asimismo, el viernes 14 y sábado 15 habrá un 30% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés con tarjetas de crédito en indumentaria, casas de deportes, perfumerías y librerías de texto. El beneficio se otorgará tanto para ventas presenciales como online y telefónicas, con tope de $ 4000 por compra.

Banco Ciudad

Para clientes del Banco Ciudad habrá una promoción de hasta el 30% de reintegro los días 11, 12 y 13 de octubre en comercios de casi 40 shoppings de todo el país. Es a través del marketplace "Tienda Ciudad" (www.tiendaciudad.com.ar), con financiación de hasta 12 cuotas sin interés y descuentos en productos seleccionados.

Banco Macro

El Banco Macro ofrece del 13 al 15 de octubre descuentos y beneficios en indumentaria y shopping. Con tarjetas de crédito los clientes tendrán 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, con tope de devolución de $ 5.000. Las tarjetas de crédito de Macro Selecta tendrán 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin recargo, con tope de devolución de $ 8.000.

Con MODO, habrá 20% de descuento en comercios adheridos de shoppings participantes, con tope de devolución de $ 1.500. El beneficio es acumulable con el descuento en centros comerciales con tarjetas de crédito de Banco Macro y Macro Selecta.

Muchos bancos cuentan con promociones en el rubro indumentaria (Foto: Sandra Cartasso).





Banco BBVA

Las promociones de BBVA y MODO en indumentaria contarán con un 20% de descuento y con tope de reintegro de $ 1.500 por transacción en locales adheridos, hasta el domingo 16 de octubre.

Y hasta el sábado 15 de octubre habrá una serie de promociones con BBVA. En Farmacity un 20% de descuento, con un tope de $ 1.000 por compra. Frávega ofrecerá 6 cuotas sin interés en productos seleccionados. También habrá reintegros de hasta el 30% y hasta 6 cuotas sin intereses en algunas tiendas y productos seleccionados.

Banco Santander

Por el lado del Banco Santander, aquellos que tengan tarjetas VISA Select tendrán beneficios por los “Súper miércoles”. El miércoles 12 de octubre habrá un 25% de descuento para los clientes en general y un 30% para los denominados Select en más de 100 marcas y shoppings. También un 10% en perfumerías y hasta 6 cuotas sin interés para todos y sin tope de reintegro. Abonando con MODO, habrá un 20% adicional, con tope por transacción de $ 2.500.

Al mismo tiempo, los clientes adheridos al programa “Visa Women”, tendrán el viernes 14 y sábado 15 de octubre descuentos del 30%. Además, un 10% en perfumerías y hasta 6 cuotas sin interés para todos y sin tope de reintegro.

Banco Galicia

El jueves 13 de octubre, los clientes del Banco Galicia tendrán un 20% de descuento, sin tope, en shoppings y marcas seleccionadas y hasta 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Para aquellos que cuenten con Galicia Éminent, el descuento será del 25%, sin tope y 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas.

Además, hay 50% de ahorro en locales adheridos de Rapanui hasta el domingo 16 de octubre, pagando con tarjetas de crédito Mastercard sin contacto en un solo pago, con un tope de reintegro de $ 2.500 pesos.

Banco Itaú

Durante todo el mes de octubre, los clientes del Banco Itaú tendrán hasta un 35% de descuento con tope de reintegro de $ 3.500 por compra y hasta 3 cuotas sin interés en marcas de indumentaria, calzados y carteras como India Style, Wanama, Paruolo, Juanita Jo, Swatch, entre otras. El mismo beneficio corre para marcas como Get The Look, Shop Gallery y Juleriaque.

El domingo 16 de octubre, Itaú ofrecerá un 35% de ahorro, con tope de $ 1.500 con tarjeta de débito para compras en Pedidos Ya. Además, en línea con el rubro gastronómico, tendrán hasta un 35% de descuento con tope de hasta $ 3.500 en Tucson, Croque Madame, Tostado, La Panera Rosa, entre otros.

A su vez, hasta el 17 de octubre, en Tienda iupp, el marketplace de Itaú, se podrán adquirir celulares y televisores, entre otros productos, en cuotas sin interés y con 35% de descuento.

El Día de la Madre se celebra este domingo 16 de octubre (Foto: NA).





Banco Comafi

Banco Comafi lanzó una serie de promociones por el Día de la Madre entre las que sobresalen los descuentos del 30% en restaurantes de todo el país para el domingo 16 de octubre con tarjetas de débito con un tope de reintegro de $ 2.500.

También habrá descuentos en indumentaria deportiva: hasta 15% y 6 cuotas sin interés en marcas seleccionadas como Class Life, Punto deportivo, Seven Sport y Dafiti.

En Tienda Comafi hay una categoría especial con productos pensados para las madres, con ahorros del 10% (acumulable con otros beneficios) y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito, con tope de reintegro de $ 4.000 por transacción.

Banco ICBC

Desde el martes 11 de octubre al jueves 13 de octubre, habrá hasta un 40% de descuento abonando con Gift Cards.

Anses ofrece descuentos

Si bien la Administración Nacional de Seguridad Social brinda apoyo económico a distintas prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados, entre otras, también ofrece descuentos para aprovechar en los días previos a la celebración del Día de la Madre.



¿Quiénes pueden acceder a los descuentos de Anses?

Jubilaciones y pensiones de ANSES

Pensiones no contributivas

Asignación Universal por Hijo

Asignación por Embarazo

Asignación Familiar por Hijo

Asignación por Prenatal

Prestación por Desempleo

Progresar

Programas del Ministerio de Desarrollo Social

Jubilaciones y pensiones del IPS, BAPRO y Policía de la Provincia de Buenos Aires

¿Cómo acceder al descuento de Anses?

Quienes cobren una prestación de Anses pueden acceder a este programa de beneficios que te permite acceder a la devolución del 10% de todas las compras realizadas en los comercios adheridos, usando la tarjeta de débito con la que cobrás tu prestación.

El tope máximo de devolución es de hasta $1000 por cada compra y no hay límites en la cantidad de operaciones. El monto ahorrado se recibirá dentro de los 7 días hábiles en la cuenta bancaria.

Día de la Madre: por qué se celebra

El Día de la Madre tiene su origen en la tradición católica, debido a la antigua celebración del calendario litúrgico que celebraba la festividad de la Maternidad de la Virgen María en octubre.

El Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre de 1931 a la “Divina Maternidad de María” como recuerdo de que 1.500 años antes, en 431, el Concilio de Éfeso había proclamado a María verdadera Madre de Cristo.

A partir de esa celebración, en Argentina se definió que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festeje el Día de la Madre.

Con el correr de los años, se estableció que el tercer domingo de cada mes de octubre se brinde homenaje a todas las mamás del país.



