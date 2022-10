Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se ratificó el paro de 48 horas anunciado para este miércoles 12 y jueves 13, y que involucrará a los servicios urbanos, interurbanos y de media distancia de todo el país. A través de un comunicado, la conducción nacional de UTA, que lidera Roberto Fernández, confirmó que el paro es ante "el fracaso de las negociaciones salariales con la Federación empresaria del interior del país (Fatap)".

"La huelga de 48 horas se cumplirá mañana (por hoy) y el jueves luego del fracaso de las negociaciones salariales con las empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia del interior, y comenzará esta medianoche", aseguró el dirigente sindical. Insistió que la entidad gremial agotó todas las instancias de negociación previas para "no perjudicar a los 9 millones de usuarios que a diario utilizan los servicios", aunque afirmó que los empresarios "niegan el acuerdo y no abonan el aumento".

Expresó además que "la UTA luchará por la efectivización de la mejora salarial a los trabajadores del interior y adoptó por ello medidas de acción gremial. El sindicato exige el cumplimiento del acuerdo, de la misma manera que realizó en su momento gestiones estatales para consensuar el incremento de los haberes para el personal del AMBA".



También sostuvo la necesidad de que se cumpla la premisa de "igual remuneración por igual tarea" para los trabajadores del interior del país, y exigió "un mayor compromiso y participación de los gobernantes y de la cartera de Interior, que en definitiva son los que deben enfocarse en la resolución definitiva del conflicto".



Por su parte, el titular de la UTA en Salta, Miguel Barrera, detalló ante Salta/12 que en mayo de este año lograron un primer acuerdo de paritarias, en el que se consiguió que el básico de un trabajador que recién se inicia sea de 150 mil pesos. Desde ahí, "quedó nuevamente programada una audiencia en septiembre para cerrar (los acuerdos salariales) hasta diciembre, pero esto no ocurrió", afirmó.

"Al no encontrar una respuesta de los empresarios es que llevamos adelante la medida de fuerza", añadió. El gremio pudo saber que la postura que mantiene el ala empresarial para no avanzar en los acuerdos se basa en que "no están en condiciones para afrontar el compromiso debido a que el Estado nacional no cumplió con lo prometido", dijo Barrera.

Ese incumplimiento se refiere a que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte de Nación, había asegurado que se iba a distribuir 56 mil millones de pesos a cada una de las provincias, pero las empresas sostienen que sólo se les dirigió una parte a las jurisdicciones, faltando 8 mil millones de pesos. Según el sindicalista, ahora los empresarios piden esos 8 mil millones, más otros 10 mil millones para responder al reclamo gremial.

La UTA pide que el básico de 150 mil pesos, sea incrementado a 168 mil en octubre. Para noviembre pide 180 mil, y para diciembre, 200 mil pesos. También solicita que se otorgue un bono de 40 mil pesos a pagarse en dos partes iguales, con los sueldos de octubre y noviembre. Barrera dijo que ayer era un día esperado para destrabar el conflicto que se acarrea desde hace semanas, pero no pudo efectuarse por la ausencia de las empresas en la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de Nación.



Los avisos

Por su parte, SAETA, la empresa prestadora de servicios de transporte en el área metropolitana en la provincia, comunicó que "no habrá servicio de colectivos de corta y media distancia en toda la provincia". Junto a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), informó que en atención "a la medida de fuerza convocada por la Unión Tranviarios Automotor para todo el interior del país, a partir de la 0 horas de este miércoles 12, no habrá servicios de colectivos".

Sostuvo que por la medida convocada por 48 horas estarán afectados todos los servicios tanto del área metropolitana, como los del interior provincial. La AMT subrayó en que la medida de fuerza de la UTA también se incluye al transporte de media distancia, por lo cual tampoco se prestará el servicio las empresas del interior de la provincia.

"SAETA y AMT estarán informando cualquier cambio en la prestación del servicio de transporte de pasajeros", expresaron.

En tanto, la secretaria de Gestión Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Adriana Saravia, informó que a raíz del paro, el personal docente y no docente que resida a más de 20 cuadras del domicilio laboral, tendrá justificada la inasistencia, a través del artículo 77, que será justificada por la dirección de cada establecimiento sin la necesidad de acudir a alguna dependencia policial.

Mientras que los estudiantes que utilicen el transporte público de pasajeros también podrán justificar su ausentismo. Sin embargo, "Los establecimientos educativos permanecerán abiertos y se organizarán de acuerdo al personal que pueda asistir a la institución", detallaron.

Quienes también se expresaron fueron las universidades de la provincia. Por un lado, la Universidad Nacional de Salta comunicó que "el personal que resida a más de 20 cuadras de la sede universitaria tendrá justificada la inasistencia. La disposición está supeditada al levantamiento de la medida de fuerza".

Mientras que la Universidad Católica de Salta dispuso que el "personal que viva a más de 20 cuadras y se movilice diariamente en transporte realizará Home Office". También sugirió que el personal con vehículo colabore "en el traslado de compañeros hasta las instalaciones de UCASAL".