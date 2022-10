Un sujeto que hace casi un año fue condenado por abusar sexualmente de una niña, sigue en libertad hasta que su condena quede firme, mientras tanto, la sobreviviente continuamente se lo encuentra en la calle, ya que su domicilio está ubicado a dos cuadras de su casa y se ve obligada a transitar por allí para tomar el colectivo para movilizarse.

La joven, que fue abusada sexualmente a los 12 años, aseguró a Catamarca/12: “no soporto más esta situación, no puedo salir de mi casa y hacer mi vida normalmente”.

Pablo Cornejo fue condenado el 28 de octubre de 2021 en un fallo unánime de la Cámara Criminal de Primera Nominación a cumplir una condena de cinco años de prisión por el delito de “abuso sexual simple agravado por el grave daño en la salud mental de la víctima”, pero se determinó que sea trasladado al Servicio Penitenciario una vez que la sentencia quede firme.

La causa por estos momentos se encuentra apelada por su defensa y el tiempo transcurre, pero la sobreviviente de los hechos, hoy de 20 años, manifestó que su vida sigue fuertemente afectada por esta situación, ya que “voy a estudiar o a trabajar y cruzo la avenida para no verlo, pero ahí está, en la puerta de su casa. Muchas veces se ríe de mí y se burla. Me pone incómoda y me hace sentir mal”.

También remarcó que “fue encontrado culpable, pero anda por la vida como si nada y soy yo la que tengo que andar cuidándome, incluso a mi vecina, que me defendió, le dijo cosas”, relató, indicando que el sujeto permanentemente la observa, ve con quién está y qué hace. “No puedo salir a la calle, no puedo disfrutar de nada. Con el juicio y cuando lo declararon culpable, pensé que ya se acababa todo esto y lo mandaban a prisión, pero sigo en la misma situación”.

La joven expresó también su malestar, porque el último fin de semana acudió a la Fiesta de la Cerveza, que se llevó a cabo en el Predio Ferial y se lo encontró en ese lugar. “Por una vez que me animo a salir con compañeros de trabajo a disfrutar un rato y me lo encontré. Estaba ahí tomando cerveza y me quedé helada, una compañera le sacó fotos, o sea que tengo pruebas de que no cumple lo que debería hacer”, se quejó.

La sobreviviente expresó: “le pido a la Corte de justicia, a la nueva ministra, a quien sea, que por favor hagan algo. Yo estoy esperando hace nueve años, y he llorado tanto por todo esto. Por favor, que se pongan en mi lugar, que lo manden preso y que respeten a las víctimas. Siento que siguen sin creerme lo que pasó y que todo fue una burla. Yo ya hice lo que pude y lo sigo haciendo”, lamentó.

En este sentido, la abogada querellante que en el debate representó a la sobreviviente, Silva Barrientos, le dijo a Catamarca/12 que “se supone que está libre pero se le impusieron reglas de conducta, como no asistir a eventos públicos, no ingerir bebidas alcohólicas y estupefacientes, entre otras, pero es evidente que no las está cumpliendo”

El caso de abuso sexual ocurrió en la ciudad Capital de Catamarca en 2014, cuando el hombre, que era “amigo de la familia”, trasladaba a la niña y otros vecinos hasta un centro deportivo para practicar atletismo. Ocho años debieron transcurrir para que la denuncia, que en ese momento radicó la madre de la menor de edad, llegue a juicio y el sexagenario reciba una condena, aunque esta todavía está lejos de cumplirse.