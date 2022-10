El Gobierno anunció un aumento para determinados gastos en dólares. El objetivo es cuidar las reservas y conservar la posición “compradora” del Banco Central luego del engrosamiento de fondos proveniente de los beneficios otorgados al sector sojero en septiembre.



Así, con la intención de "cuidar las reservas para la producción y el empleo", el gobierno dispuso que se aplicarán cargos adicionales sobre tres rubros: pasajes al exterior, paquetes turísticos y gastos con tarjeta cuando el titular acumule más de 300 dólares en el mes; compras de bienes suntuarios o "de lujo" en el exterior. Además, se anunció lo mismo para los pagos de servicios recreativos y actividades artísticas contratadas en el exterior.

Cuidar las reservas tras la liquidación récord

Consultado por Página/12, el economista y director ejecutivo de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, explicó que está decisión “va en línea con la finalización del ingreso de dólares que permitió la eliminación de facto de las retenciones en septiembre”, que fue de superior a los 7 mil millones de dólares. De este modo, el Central busca mantener su posición “compradora” y no desprenderse de dólares.

De todos modos, para Caprarulo la decisión tiene un impacto moderado en las reservas, aunque es claro en tanto mensaje sobre el rumbo económico. “Hay un aumento de gastos con tarjetas de crédito en el exterior. El déficit en los primeros 8 meses del año fue de 4.600 millones de dólares. 3.400 más que el año pasado. Esta medida no veo que vaya a tener un impacto muy grande en las reservas, pero sí creo que tiene una señal”, comentó.

Y añadió: “Sabemos que la situación es compleja y señala que se va a incentivar que los dólares vayan a otro lado. Pero el llamado dólar Qatar se da cuando la mayor parte de los gastos ya se realizaron. Quedan pendientes gastos marginales. Esto puede modificar los gastos que puedan realizar las familias pensando en las vacaciones de verano”.

Además, señaló Caprarulo, resta ver si el incremento del 100 por ciento sobre el dólar oficial para este tipo de gastos es suficiente para desincentivar al sector de mayor poder adquisitivo de reducir sus consumos en el exterior, ya que la expectativa de devaluación pisa fuerte en este tipo de decisiones.

Una economía cada día más engorrosa

Por su lado, el analista de EPyCA Consultores, Joel Lupieri, comentó a Página/12 que “en términos generales” esta medida genera una “nueva distorsión en una economía que se vuelve día a día más engorrosa para el consumo y la inversión”. Una idea similar a la que expresó este miércoles el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que consultado por el tema señaló que la medida atenta contra la previsibilidad y vuelve “imposible que alguien invierta en la Argentina”.

De todos modos, Lupieri explicó que con la medida es “esperable un ahorro de reservas”. “Particularmente el punto que atina a los dólares gastados en el exterior. La medida que afecta a los espectáculos probablemente tendrá un efecto muy marginal”, sostuvo. Y añadió: “El gobierno parece haber elegido un plan de acción que se desdobla en múltiples frentes, más que uno sólo que de respuesta a la constante salida de divisas”.

La advertencia del FMI

Desde Analytica, Caprarulo además señaló un punto no menor para analizar este tema: la posición del FMI respecto al desdoblamiento cambiario. “Esta multiplicidad de cambios no parece bueno sostenerlo mucho tiempo. Cuando uno lee el Staff Report del FMI que le aprueba a Argentina la segunda revisión, el Fondo dice que entiende la situación, pero no están de acuerdo con este camino”, aclaró.

Cómo quedaron los nuevos dólares

Para el primer rubro, el de turismo y gastos con tarjetas en divisas, se establece una percepción adicional del 25% a cuenta del impuesto a los bienes personales. Como este tipo de gastos ya abonaba el impuesto PAIS con una tasa del 30% y una percepción a cuenta de Ganancias del 45%, pagará por dólar un adicional del 100% sobre el valor del dólar oficial minorista.

Para las compras de bienes suntuarios se establece la aplicación del impuesto PAIS del 30%, más las percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. Es decir, que sobre un dólar Banco Nación de 150 pesos, pasarían a pagar 300 pesos como desembolso inmediato.

Finalmente, para los servicios contratados en el exterior de actividades recreativas y actividades artísticas se establece la aplicación del impuesto PAIS del 30%. Para un dólar Banco Nación de 150 pesos, le correspondería desembolsar al productor que contrate dichos servicios con el exterior, 195 pesos.