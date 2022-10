El cantante brasilero Chico Buarque demandó a Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, por daños morales a su honor e imagen, por el uso indebido de imágenes de su disco "Chico Buarque de Hollanda", de 1966, en un montaje que publicó en Instagram para "confundir a los votantes". El músico es uno de los famosos que apoya a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de ese país.

"En el montaje publicado por Flávio en su Instagram, el hijo de Jair Bolsonaro ataca a los que votan por Lula y sugiere el apoyo de Chico a un supuesto robo a los pobres", sostuvo el abogado del músico, João Tancredo al medio local O´Globo.

“Se trata innegablemente de un uso no autorizado e indebido de imagen, en un contexto que atenta contra su honor y empaña su reputación, además de confundir a los votantes, al vincularlo a la imagen de un candidato en el que no solo no apoya, sino que sostiene fuerte rechazo por su abierta defensa del régimen dictatorial, la tortura, la muerte de opositores políticos, entre otros puntos”, dijo Tancredo.



La causa se encuentra en el Juzgado 6º Especializado en lo Civil del Distrito de Capital Lagoa.

Buarque-Bolsonaro: diferencias de larga data

En 2019 Buarque ganó el Premio Camoes, el principal galardón de la literatura en lengua portuguesa, por el conjunto de su obra, sin embargo, el presidente Bolsonaro insinuó en ese momento que no tenía intención de firmar el diploma que se le otorga al artista como reconocimiento por su aporte a la cultura del país.

"¿Tengo una fecha límite? Hasta el 31 de diciembre de 2026 firmo yo", había dicho de forma irónica en aquel entonces, aludiendo a su supuesta intención de reelección. “Que Bolsonaro no firme el diploma es para mí un segundo Premio Camoes”, respondió entonces Buarque.

El premio, organizado por los Gobiernos de Portugal y Brasil, otorga a los ganadores 100 mil euros (unos 111 mil dólares) y no requiere de la firma del primer mandatario para ser otorgado, aunque es una cuestión protocolar y de legitimación.



Francisco Buarque de Hollanda (su verdadero nombre) es uno de los más conocidos representantes de la llamada Música Popular Brasileña, con más de 17 álbumes grabados y una trayectoria musical de más de cinco décadas. Además, se destaca en el mundo de la literatura como escritor de novelas, cuentos, poesías y obras de teatro.

La lista de artistas que desean el regreso al poder de Lula es tan grande como ecléctica. Además de estrellas del funk o el pop, como Anitta, pero también Ludmilla o Luisa Sonza, están raperos como Emicida o gigantes sagrados de la canción brasileña como Caetano Veloso, Buarque o Gilberto Gil, que fue su ministro de Cultura.



