La paridad será efectiva por fin en Ushuaia. La Carta Orgánica de la ciudad incorporó el principio de la Democracia Paritaria como eje de la conformación del Concejo Deliberante, de acuerdo al resultado electoral. El hecho fue vivido como un hito, ya que hace más de siete años el Movimiento de Mujeres de Ushuaia viene luchando para lograr que la paridad sea efectiva en el ámbito legislativo. La “nueva Carta Orgánica ganó en términos de paridad, porque no sólo se aprobó la paridad efectiva en el Concejo Deliberante, sino que también se incorporó una fórmula de Intendente y Viceintendente paritaria”, dijeron las paritaristas.

La modificación se dio en el marco de una Convencional Constituyente en la que se reformaron otros aspectos: incorporará la figura del viceintendente, ampliará el número de concejales y no adoptará el mecanismo de balotaje en el régimen electoral, según surge de la reforma a 106 artículos de la Carta Orgánica del municipio que fueron votados la semana pasada. La jura de la nueva Carta Orgánica fue ayer a las 19 horas. Solo resta que se dicte la ordenanza electoral en el sentido indicado por el nuevo texto.

Durante el proceso de reforma, el Movimiento de Mujeres de Ushuaia fue convocado plantear sus ideas. Lo vivieron “con mucha emoción porque luego de años de dar lucha y no permitir que la paridad se perdiera en la memoria de nuestra clase política, finalmente ellos y ellas tenían la oportunidad de remediar la injusticia que veníamos sufriendo las mujeres de la ciudad”, contaron. “Apelamos a que no dieran la espalda a la mitad de la población de nuestra ciudad y a que la paridad que lográramos fuera real y efectiva en las bancas, y no una manifestación vacía o una expresión de deseo sin sustento. También algunas de nosotras pudimos brindar asesoramiento técnico en las discusiones”, agregaron.

Finalmente por nueve votos afirmativos y cinco negativos quedó aprobada la modificación del Artículo 219 de la Carta Orgánica Municipal de Ushuaia según el dictamen de la mayoría que proponía la Democracia Paritaria, un concepto anclado en la legislación nacional a través de la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que establece que las listas para cargos legislativos nacionales deben conformarse de manera intercalada entre varones y mujeres en un 50%.

La ciudad de Ushuaia aprobó su Carta Orgánica en 2003, y si bien en la misma se establecía el criterio de paridad para las listas al Concejo Deliberante en el artículo 218, en la práctica no generaba una composición par en las bancas del Concejo. El artículo 219 destrababa las listas pares, y la ordenanza electoral fallaba en conjugar los tres elementos del sistema electoral: el sistema D’Hondt, las preferencias y la paridad.

El "mismo órgano constituyente votó la aplicación de un régimen electoral que es contradictorio con lo preceptuado en el artículo anterior. Cabe en este punto preguntarse: si cuando fundamentaron el artículo 218 reconocían la necesidad del dictado de medidas de acción positiva para promover la paridad en la sociedad de Ushuaia, cómo en el artículo siguiente, aplicable a la misma comunidad, desconocieron lo pretendido, permitiendo el desbloqueo absoluto de las listas pares", explicaban los fundamentos del proyecto de ordenanza que presentó el Movimiento de Mujeres de Ushuaia en 2017 para pedir su modificación. En la práctica, en la lista, al costado de cada candidado/a había un casillero donde marcar a quiénes se prefería. Según las preferencias obtenidas, se podía modificar el orden de las listas. A esto se lo llama "desbloqueo". Y es lo que bloqueó, literalmente, la llegada de mujeres al Concejo Deliberante. Así, desde el 2003 y por doce años hubo una sola mujer concejal y después del 2015 y hasta 2019 ninguna.

El proyecto en 2017 proponía una modificación de la ordenanza electoral, que destrabara la participación de mujeres en las bancas y favoreciera la composición igualitaria con el fin de llegar a la paridad. El concejo deliberante rechazó la propuesta sin ninguna discusión.

“Luego de eso inició un largo proceso en el que presentamos un amparo en la justicia, y que luego de recorrer varias instancias, logró un fallo favorable en el Superior Tribunal de Justicia (Fallo López Entable), en donde se instaba al Concejo Deliberante a procurar las herramientas para arreglar la disparidad en las bancas, que perjudicaba a las mujeres de Ushuaia. Era un comienzo, un avance, pero todavía no estaba garantizada la paridad”, contó Laura Lopez Entable, integrante del Movimiento de Paritaristas de TDFAIAS y participó del amparo con el Movimiento de Mujeres de Ushuaia. Faltaba la modificación de la Carta Orgánica, que es lo que se votó la semana pasada.

Paralelamente, en el mes de mayo de este año se aprobó en la ciudad de Río Grande, la segunda ciudad en importancia en esa provincia, la paridad entre los géneros para los cargos electivos locales. En este logro también tuvo injerencia el colectivo femista.

Tras este recorrido, hoy las feministas celebran pero no descansan ya que todavía la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur continúa siendo una de las únicas dos provincias sin ley de paridad. En este sentido, el Movimiento de Paritaristas de TDFAIAS, conformado por mujeres militantes de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, confeccionaron un proyecto de ley de paridad integral provincial que fue presentado en la Legislatura Provincial y aún no se ha tomado para la discusión. Ese es el próximo desafío.